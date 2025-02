Stand: 26.02.2025 12:04 Uhr Stadtführungen durch Elmshorns Umbauprojekt in Innenstadt

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) wird bereits fleißig gebaut. Aktuell entsteht für mehr als 51 Millionen Euro ein neues Rathaus. Auch der Buttermarkt und das Krükauufer sollen neu gestaltet werden. Damit sich die Elmshornerinnen und Elmshorner genau über den Stadtumbau informieren können, gibt es ab dem Wochenende gezielte Stadtführungen. Die Volkshochschule Elmshorn und die Stadt bieten die zwei stündigen Touren kostenlos an. Am Sonntag soll es ab 15 Uhr einen ersten Rundgang geben. Das die Plätze begrenzt sind, sollen sich interessierte vorher bei der VHS anmelden, teilt die Stadt mit.

Zuletzt hatte es immer wieder Diskussionen um die Finanzierung des Großumbauprojekts gegeben. Ursprünglich waren mehr 100 Millionen Euro für den gesamten Umbau geplant. Und das Land wollte aus der Städtebauförderung aussteigen.

