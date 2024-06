Stand: 13.06.2024 16:50 Uhr Elmshorn fürchtet um Städtebauförderung

Das Land steigt möglicherweise aus der Städtebauförderung aus. Hintergrund ist laut Städteverband, dass das Land so den Haushalt konsolidieren will. Das Innenministerium hat NDR Schleswig-Holstein bestätigt, dass es entsprechende Beratungen gibt. Für die Stadt Elmshorn (Kreis Pinneberg) hätte das nach Angaben von Bürgermeister Volker Hatje (parteilos) gravierende Folgen. Er rechnet fest mit finanzieller Unterstützung des Landes, sagte er. Unter anderem soll mit dem Geld zum Beispiel der Buttermarkt und der Bahnhof in Elmshorn umgebaut werden. Er sei entsetzt gewesen über die Nachricht, erklärte Hatje. Mit dem Land hat es laut Hatje es eine feste Vereinbarung bis 2030 über 50 Millionen Euro gegeben.

