Stadt Elmshorn feiert Spatenstich für neues Rathaus

Stand: 28.11.2024 13:19 Uhr

Der Neubau des Rathaus am Buttermarkt in Elmshorn (Kreis Pinneberg) soll Maßstäbe in Sachen Energietechnik und Nachhaltigkeit setzen. Heute wird der Spatenstich gefeiert.