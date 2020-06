Stand: 16.06.2020 15:05 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Behörden sichern sieben Millionen Euro bei Sig Sauer

Bei dem Waffenhersteller Sig Sauer in Eckernförde sind heute Polizei, Staatsanwaltschaft und Zoll angerückt. Die Ermittler wollten nach eigenen Angaben Vermögenswerte in Höhe von rund sieben Millionen Euro in Sicherheit bringen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein brachten die Beamten etwa Pfandsiegel auf Produktionsmaschinen an. Hintergrund ist ein Urteil aus dem vergangenen Jahr: Damals wurden mehrere Sig-Sauer-Geschäftsführer verurteilt, weil knapp 40.000 Waffen aus Eckernförde über die USA nach Kolumbien geliefert worden waren: Dorthin hätten sie nicht gebracht werden dürfen.

Sinneswandel beim Landgericht

Der Gewinn, den Sig Sauer durch dieses Geschäft gemacht hat, soll laut Urteil eingezogen werden. Bisher hatte die Staatsanwaltschaft das nicht weiter verfolgt - aus Gründen der Verhältnismäßigkeit. Sig Sauer geht gegen dieses Urteil vor. Heute nun zeigte sich ein Sinneswandel des für die Entscheidungen zuständigen Landgerichts.

Ermittler rücken bei Waffenhersteller Sig Sauer an NDR 1 Welle Nord - 16.06.2020 15:00 Uhr Autor/in: Brosda, Sven Beim Waffenhersteller Sig Sauer in Eckernförde sind am Dienstag Polizei, Staatsanwaltschaft und Zoll angerückt. Sie wollten Werte in Millionenhöhe in Sicherheit bringen.







5 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sig Sauer Eckernförde muss sieben Millionen Euro zahlen

Sig Sauer hatte Anfang des Monats angekündigt, dass sich die Firma aus Deutschland zurückziehen will. Damit das Geld, das laut Urteil eingezogen werden soll, nicht verschwindet, sei es nun gesichert worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Von der gesamten Firmengruppe, zu der Sig Sauer in Eckernförde gehört, sollen laut Gerichtsurteil insgesamt elf Millionen Euro eingezogen werden.

Weitere Informationen Sig Sauer schließt Standort Eckernförde Der Waffenhersteller Sig Sauer zieht sich aus Deutschland zurück und schließt seinen Standort in Eckernförde. Geschäftsführer Castagne hatam Donnerstag die knapp 130 Mitarbeiter informiert. mehr SIG-Sauer-Prozess: Bewährungsstrafen für Ex-Manager Im Prozess um illegale Waffenlieferungen hat das Landgericht Kiel drei Ex-Mitarbeiter von SIG Sauer zu Bewährungsstrafen verurteilt. Zehntausende Pistolen waren nach Kolumbien verkauft worden. mehr Fünf Mitarbeiter von Sig Sauer angeklagt Die Kieler Staatsanwaltschaft hat gegen fünf Mitarbeiter des Eckernförder Waffenherstellers Anklage erhoben. Zudem soll das Unternehmen die Erlöse aus mutmaßlich illegalen Waffenlieferungen zurückzahlen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.06.2020 | 15:00 Uhr