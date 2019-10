Stand: 15.10.2019 10:57 Uhr

Seeadler: So viele flügge Junge wie nie zuvor

In Schleswig-Holstein hat die Zahl der flügge gewordenen Seeadlerjungen dieses Jahr einen neuen Rekord erreicht. Laut Projektgruppe Seeadlerschutz wurden Ende Juni / Anfang Juli insgesamt 135 junge Seeadler gezählt. Insgesamt waren dieses Jahr 118 Seeadlerreviere im Schleswig-Holstein besetzt. "Das ist eine neue Höchstzahl für unser Bundesland", teilte die Gruppe mit.

Nachwuchs bei Seeadlern am Schloss Gottorf Schleswig-Holstein Magazin - 14.04.2019 19:30 Uhr Bereits seit fünf Jahren betreut eine Projektgruppe die Seeadler am Schloss Gottorf. Das Adlerpaar zieht jedes Jahr zwei Küken groß. Ende März sind erneut zwei Jungtiere geschlüpft.







4,2 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Brutverluste durch Störungen

108 Seeadlerpaare begannen im Frühjahr mit einer Brut, davon waren 87 Paare erfolgreich. Die Reproduktionsrate pro erfolgreichem Paar lag bei 1,56 Jungtieren, was den langjährigen Mittelwerten entspreche, so die Gruppe. Die Ursachen für Brutverluste sind den Angaben zufolge vielfach unbekannt und in diesem Jahr nur in einem Revier durch den Absturz des Horstes bei Sturmlagen begründet. In einem weiteren Brutrevier wurden durch Menschen verursachte Störungen im Horstbereich als mögliche Ursache registriert. In mehreren Revieren waren Partnerwechsel der Grund für nicht begonnene Bruten.

Der Bestand der Seeadler in Schleswig-Holstein hat sich durch intensive Schutzmaßnahmen inzwischen langsam erholt, nachdem Ende der 1960er Jahre nur noch vier Brutpaare hier lebten.

Weitere Informationen Panorama 3 Erbitterter Streit: Adler gegen Windkraft Panorama 3 In Kreien tobt ein Streit um einen Windpark. Die Bürger lehnen neue Windräder ab - und setzen auf einen Vogel. Die Betreibergesellschaft reagiert - mit einer skurilen Maßnahme. mehr NDR 1 Welle Nord Nachwuchs bei "Familie Seeadler" in Schleswig NDR 1 Welle Nord Das erste Junge des Jahres ist im Seeadlerhorst am Burgsee bei Schloss Gottorf geschlüpft. Horst-Betreuer Günther Kalin erklärt, wieso das hier mit dem Nachwuchs so gut klappt. mehr Seeadler-Horst verhindert Weiterbau der A 20 Erst der Wachtelkönig, dann die Fledermaus, jetzt der Seeadler: Erneut verhindern Tiere den Weiterbau der A 20 in Schleswig-Holstein. Naturschützer hatten einen Adlerhorst entdeckt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.10.2019 | 10:00 Uhr