Stand: 29.06.2019 11:16 Uhr

"Sea-Watch 3": Kieler Kapitänin festgenommen

Nachdem die Kieler Kapitänin Carola Rackete das Seenotrettungsschiff "Sea-Watch 3" in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gesteuert hat, ist sie festgenommen worden. Die 40 Flüchtlinge, die sich an Bord des Schiffs befanden, sind an Land und laut NDR-Reportern am frühen Sonnabendmorgen vom Roten Kreuz abgeholt worden. Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea Watch wurde nach der Aktion beschlagnahmt.

Polizeischiff wollte Festmachen verhindern

Am Freitagnachmittag hatte die italienische Staatsanwaltschaft Rackete mitgeteilt, dass sie der Besatzung der "Sea-Watch 3" nicht helfen werde, die Geretteten von Bord zu holen - berichtete die Kielerin in einem auf Twitter veröffentlichten Video. "Daher habe ich mich entschlossen, selbstständig im Hafen anzulegen, der jetzt gerade nachts frei ist", kündigte sie an.

Zur Festnahme kam es dann laut ARD-Korrespondent Tassilo Forchheimer, nachdem die "Sea-Watch 3" beim Anlegen gegen ein kleines Boot der Guardia di Finanza - der italienischen Finanzpolizei - gestoßen war. Dieses habe in letzter Minute versucht, die Einfahrt der "Sea-Watch 3" zu verhindern. Der 31-jährigen Kapitänin werde nun vorgeworfen, sie habe Widerstand gegen ein "Kriegsschiff" geleistet. Sollte sie dafür verurteilt werden, drohten ihr drei bis zehn Jahre Haft, so Forchheimer. Darüber hinaus wird Rackete unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen.

Zwei Wochen Warten auf sicheren Hafen

Am 12. Juni hatte die "Sea-Watch 3" in internationalen Gewässern 53 Menschen gerettet, unter ihnen neun Frauen und zwei Kleinkinder. Sie befanden sich in einem seeuntauglichen Schlauchboot etwa 47 Seemeilen von der Küste Libyens entfernt. Die "Sea-Watch 3" nahm danach Kurs auf Lampedusa, weil dies der einzige sichere Hafen in der Nähe sei, so Kapitänin Rackete. Seitdem stand sie in Verhandlungen mit den italienischen Behörden, die wegen medizinischer Notfälle bereits 13 Geflüchtete an Land gebracht hatten. Am Mittwoch fuhr Rackete dann in italienische Hoheitsgewässer. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsradikalen Lega-Partei erklärte, die Migranten dürften das Schiff nur verlassen, wenn andere europäische Länder sie aufnähmen. Die Stadt Kiel bekräftigte, dass sie grundsätzlich bereit sei, Migranten aufzunehmen und auch andere deutsche Städte sich als "sichere Häfen" für Flüchtlinge angeboten hätten.

EKD-Ratschef: "Eine Schande für Europa"

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) verurteilte die Festnahme Racketes. Sie mache ihn "traurig und zornig", erklärte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm in Hannover. Eine junge Frau werde in einem europäischen Land verhaftet, weil sie Menschenleben gerettet habe und die Geretteten sicher an Land bringen wolle. Das sei "eine Schande für Europa", sagte Bedford-Strohm.

