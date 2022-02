Scholz: LNG-Terminal in Brunsbüttel wird gebaut Stand: 27.02.2022 13:13 Uhr Um sich aus der Abhängigkeit von russischem Gas zu befreien, kündigte Bundeskanzler Scholz den schnellen Bau von zwei Flüssigerdgas-Terminals an: in Brunsbüttel und Wilhelmshaven.

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll alsbald ein Terminal für Flüssigerdgas (LNG) entstehen. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Regierungserklärung als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine angekündigt. Als zweiten Standort nannte er Wilhelmshaven in Niedersachsen. Damit möchte man eine sichere Energieversorgung des Landes gewährleisten, so Scholz. Außerdem soll eine Kohle- und Gasreserve aufgebaut werden.

Anlage auch für grünen Wasserstoff nutzbar

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bereits angekündigt, den Bau eines eigenen deutschen LNG-Terminals vorantreiben zu wollen. Die Anlage müsse so gebaut werden, dass sie "wasserstoffready" sei. Das bedeutet, dass die Anlage künftig auch genutzt werden kann, um klimafreundlichen Wasserstoff umzuschlagen.

Bislang gibt es kein eigenes Terminal für Flüssigerdgas in Deutschland, Pläne dafür aber seit Längerem.

