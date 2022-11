Schleswig-Holsteiner verbrauchen weniger Energie als sonst Stand: 10.11.2022 16:02 Uhr Der Norden verbraucht derzeit offenbar weniger Energie als noch vor einem Jahr. Das hat der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft auf NDR-Nachfrage mitgeteilt.

Mit acht bis zehn Prozent weniger Energie im Vergleich zum Vorjahr, vor allem weniger Gas, beziffert der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) den Rückgang des Verbrauchs in Schleswig-Holstein. Der Vorstandsvorsitzende Andreas Wulff hat dafür zwei Erklärungen: Zum einen der milde Herbst, der dazu führe, dass die Heizung nicht so stark hochgedreht werden müsse; zum anderen würden die Menschen angesichts der Krise auch bewusst sparen. Vor allem bei Unternehmen sei der Rückgang im Verbrauch klar zu erkennen. In Privathaushalten könne hingegen noch weniger verbraucht werden, findet Wulff. Wer beim Heizen noch ein Grad heruntergehe, könne bis zu sechs Prozent Energie zusätzlich sparen.

Gasnetzbetreiber: "Jede gesparte Kilowattstunde Gas hilft"

Im Oktober betrug der Netzverbrauch rund 1.700 Gigawattstunden nach 2.500 im Mittel der Vorjahre, so legen es die Zahlen des größten Gasnetzbetreibers SH Netz dar. "Wir sind beim Gasverbrauch gut ins Winterhalbjahr gestartet, aber der Weg hindurch ist noch lang", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende von SH Netz, Matthias Boxberger. Auch er findet, dass es in der aktuellen Heizperiode besonders auf die Privathaushalte ankommt. "Am Ende hilft jede nicht verbrauchte Kilowattstunde Gas dem Geldbeutel, der Umwelt und insbesondere der Versorgungssicherheit im Norden."

