Schleswig-Holstein öffnet Tourismus und Gastronomie ab 17. Mai weiter Stand: 05.05.2021 17:49 Uhr Schleswig-Holstein geht in der Coronakrise weitere Öffnungsschritte in Tourismus und Gastronomie, und zwar ab dem 17. Mai. Auch in Kitas, Schulen sowie bei Sport und Kultur sollen dann Coronabeschränkungen gelockert werden, teilte Ministerpräsident Günther mit.

Konkret soll die Gastronomie ihre Innenbereiche wieder vom 17. Mai an öffnen dürfen. Wie Schleswig--Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwochnachmittag in Kiel mitteilte, gilt diese Regelung für Geimpfte, Genesene und Getestete. Sie alle dürfen dann unter strengen Vorgaben landesweit auch in Beherbergungsbetrieben übernachten. "Vorraussetzung dafür ist, dass die Zahlen weiter stabil bleiben oder sogar sinken", sagte Günther. Sollte in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 steigen, dann greift die bundesweite Notbremse.

Negativer Test vor Restaurant-Besuch

Im Gastronomie-Innenbereich dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Wer ein Lokal betreten möchte, der muss einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Kontrolliert und dokumentiert werden muss das von den Betrieben. Und es gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr. In den Regionen mit Sieben-Tage-Inzidenzen unter 100 darf im Norden bereits jetzt die Außengastronomie öffnen.

Regelmäßige Corona-Tests für Touristen

Auch in anderen Bereichen sind Lockerungsschritte geplant. Vom 17. Mai an sind laut Günther auch wieder Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze geöffnet - alles aber unter den strengen Hygieneregeln der touristischen Modellregionen. Wer als Tourist im Norden übernachten will, muss sich demnach alle drei Tage auf Corona testen lassen.

Kitas und Schulen jetzt nach Bundesregel

Für Kitas und Schulen passt Schleswig-Holstein die Regeln zum 17. Mai an das Bundesgesetz an, wie der Ministerpräsident ankündigte. Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 164 gilt dann der Wechselbetrieb in den Schulen und der eingeschränkte Regelbetrieb in den Kitas. In der Kultur sollen weitere Modellprojekte zugelassen werden.

Treffpunkte für Jugendliche

Kinder und Jugendliche sollen vom 17. Mai an mehr Freiheiten bekommen. "Wir wissen, wie hoch das Bedürfnis ist, Entlastung zu schaffen, und gerade für Kinder und Jugendliche Treffpunkte wieder zu schaffen und auch Bewegungsmöglichkeiten miteinander", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Treffen mit bis zu zehn Personen drinnen und draußen seien bisher nur im Bereich der Jugendhilfe möglich gewesen. Das soll nun für die gesamt Jugend- und Vereinsarbeit gelten. Draußen sollen sich in festen Gruppen bis zu 20 Kinder treffen dürfen. Im Bereich des Sports sehen die Erleichterungen unter anderem vor, dass für Gruppen mit maximal 20 Jugendlichen bis 18 Jahre draußen auch kontaktintensive Sportarten zulässig sind. Freibäder sollen unter Auflagen für Bahnenschwimmen und Schwimmunterricht öffnen dürfen.

Sinkende Infektionszahlen im Norden

Man wage diesen Öffnung-Schritt vor dem Hintergrund der sinkenden Infektionszahlen und der, wie Günther sagte, "erfolgreichen" Zwischenbilanz der Modelprojekte im Bereich Tourismus. Mit ihren Beschlüssen weitet die Landesregierung praktisch die für die vier Modellregionen geltenden Regeln auf das gesamte Land aus. Bisher dürfen Urlauber in der Schleiregion, in Eckernförde und in Nordfriesland unter strikten Corona-Vorgaben Urlaub machen. Von diesem Sonnabend an ist das auch in Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt an der Ostsee in der Lübecker Bucht möglich. Am Montag folgt Büsum (Kreis Dithmarschen).

Am Dienstagabend betrug die landesweite Inzidenz 54,5. Der Norden hat seit längerem die deutlich niedrigsten Werte in Deutschland.

