Stormarn: Experten erwarten Überbelastung bei geplanter S-Bahnlinie 4

Die neue S-Bahnlinie 4 soll ab 2029 von Bad Oldesloe über Bargteheide und Ahrensburg (alle Kreis Stormarn) direkt bis in die Hamburger Innenstadt fahren. Die Bauarbeiten laufen bereits. Möglicherweise reichen die geplanten zusätzlichen Gleise aber gar nicht aus. Experten sprechen in einem Gutachten nun von einer bevorstehenden Überbelastung. Laut Jonas Spanier vom Verkehrsclub Deutschland wurden einige Kilometer dreigleisiger oder viergleisiger Ausbau gespart, um das Projekt günstiger zu machen, wodurch eine neue Engstelle geschaffen wurde. Dies bedeute für viele Pendlerinnen und Pendler noch unpünktlichere Züge. Ein Sprecher der Bahn sagt, dass die vorhandenen Gleise ausreichten, das habe man durchgerechnet. Außerdem werde die Bahnstrecke modernisiert. Dann könnten die Züge dichter hintereinander fahren. Mit wie vielen Zügen die Bahn konkret kalkuliert hat, sagte sie auf unsere Anfrage aber nicht. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 07:00 Uhr

Probleme mit Kita-Betreuung im Land

Die unzureichende Kitabetreuung im Land wirkt sich immer mehr auf die Wirtschaft aus. Laut dem Verband der Familienunternehmer spüren Unternehmen täglich die Konsequenzen durch Kitaausfälle. In den letzten eineinhalb Jahren habe sich die Situation immer weiter verschlechtert, sagt die Landesvorsitzende der Jungen Unternehmer Nathalie Rieck. Verkürzte Betreuungszeiten sowie zeitweilige Schließungen der Kitas verschärften den bereits bestehen Fachkräftemangel enorm. Unternehmen berichten, dass Mitarbeiter sogar gekündigt oder ihre Arbeitszeit reduziert hätten, so Rieck weiter. Deshalb sehen sich immer mehr Unternehmen gezwungen, eigene Angebote zur Betreuung der Kinder ihrer Mitarbeiter zu schaffen, um Wettbewerbsfähig zu bleiben und Fachkräfte zu halten. Laut Rieck sei die Förderung und Bildung von Kindern allerdings nicht Aufgabe der Wirtschaft, sondern die des Staates. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 07:00 Uhr

850.000 Euro Spendengelder für VfB Lübeck

Dem VfB Lübeck droht die Insolvenz und der Verein benötigt bis Freitag (29.11.) eine Millionen Euro, um keinen Insolvenzantrag stellen zu müssen. Knapp 850.000 Euro (Stand Donnerstagabend) hat der Fußball-Regionalligist nach eigenen Angaben bis gestern Abend gesammelt. Die restlichen 150.000 Euro hofft der VfB Lübeck jetzt noch eintreiben zu können. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 06:00 Uhr

#NDRfragt: Schleswig-Holsteiner nicht von Black-Friday überzeugt

Der Mehrheit der Menschen aus Schleswig-Holstein ist der heutigen Black Friday als Schnäppchen-Tag nicht wichtig. Das zeigt eine nicht-repräsentative Umfrage von #NDRfragt. Über 4.500 Schleswig-Holsteinerinnen und Holsteiner haben mitgemacht. Die Mehrheit will nichts am Black Friday kaufen. Das sagen mehr als sieben von zehn Befragten. Auch ob man am Black Friday ein Schnäppchen macht, bezweifeln fast 45 Prozent. Am Black Friday kann man sich endlich mal wieder einen Wunsch erfüllen, finden vier von zehn der befragten Schleswig-Holsteinerinnen und Holsteiner. Andere wollen bei lang geplanten Anschaffungen sparen: Sei es die sonst zu teure Küchenmaschine oder größere Weihnachtsgeschenke. | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wechselnd bewölkt

Neben Nebel-, Hochnebel- oder Wolkenfeldern ist es am Tag wechselnd bewölkt. Ab und zu gibt es etwas Sonne, vor allem im Küstenumfeld. Es bleibt verbreitet trocken, nur vereinzelt kann es ein wenig Sprühregen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und 7 Grad in Westerland (Sylt). | NDR Schleswig-Holstein 29.11.2024 07:00 Uhr

