Stand: 28.11.2024 09:16 Uhr Schön-Kliniken kündigen Entlassungen zu den Feiertagen an

Die Schön-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde wollen zum Ende des Jahres 250 Arbeitsstellen streichen - das ist am Donnerstag (28.11.) ein Thema im Sozialausschuss in Kiel. In der vergangenen Woche hatte ein Sprecher der Kliniken bestätigte, dass es im nicht-medizinischen Bereich Kündigungen geben solle. Betroffen sind 16 Berufsgruppen - beispielsweise im Sekretariat, Transportdienst oder an der Rezeption.

Geschäftsführung will Beschäftigte nicht "im Regen stehen lassen"

Geschäftsführer David Kayser rechtfertigte den Schritt als "alternativlos". Dem NDR Schleswig-Holstein sagte er, dass er die Sorge der Betroffen kurz vor Weihnachten verstehen könne: "Der Zeitpunkt ist natürlich schwierig. Jeder andere Zeitpunkt wäre das ehrlicherweise auch. Auf der anderen Seite lassen wir die Mitarbeiter, weil sie lange da sind, verdient sind, auch nicht im Regen stehen." Dafür würden sie mit den Mitarbeitern sprechen und Unterstützung anbieten. Außerdem fänden Gespräche mit der Agentur für Arbeit und der Wirtschaftsförderung statt, um zu gucken, ob es die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung in anderen Unternehmen oder in Dienstleistungsstrukturen gibt, mit denen auch die Klinik dann kooperieren könne.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel