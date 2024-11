SG Flensburg-Handewitt verliert Topspiel bei der MT Melsungen klar Stand: 29.11.2024 21:40 Uhr Die Erfolgsserie der SG Flensburg-Handewitt ist beendet. Nach zuvor wettbewerbsübergreifend acht Siegen in Folge mussten sich die Norddeutschen am Freitagabend im Topspiel der Handball-Bundesliga bei der MT Melsungen mit 24:33 (13:15) geschlagen geben.

von Christian Görtzen

Am Ende verzweifelten die Flensburger am montenegrinischen MT-Torhüter Nebojsa Simic, der mit seinen Paraden in der Schlussphase zum Matchwinner der Nordhessen wurde. Die stehen durch den Erfolg mit jetzt 20:4 Punkten auch weiterhin in der Tabelle ganz oben. Die Mannschaft von SG-Trainer Nicolej Krickau steht dagegen nun bei 17:7 Zählern.

SG-Keeper Möller stark, Hansen dagegen unglücklich

Die Flensburger fanden in der Kasseler Rothenbach-Halle gut in die Partie und führten nach zwölf Minuten dank eines verwandelten Siebenmeters von Niclas Kirkelökke mit 5:3. Aber die Nordhessen mit ihrem größentechnisch so besonderen Duo - der spanische Spielmacher Erik Balenciaga mit seinen 1,69 m und der Lette Dario Kristopans im rechten Rückraum mit stattlichen 2,15 m - zeigten dann schnell, warum sie als Tabellenführer in den zwölften Spieltag gegangen sind. Beeindruckend war etwa, wie schnell der Ball von Balenciaga über Kristopans zum Rechtsaußen Timo Kastening lief und dann vom ehemaligen Spieler der TSV Hannover-Burgdorf erfolgreich abgeschlossen wurde.

Kastening war es auch, der zweimal den Kempa-Trick einleitete, den Linksaußen Ian Barrufet zu Toren abschloss - so auch in der 23. Minute zum 13:10.

Die Flensburger glichen zwar - auch dank des dritten abgewehrten Siebenmeters von SG-Torhüter Kevin Möller - per 3:0-Lauf flugs wieder aus, doch sie machten sich das Leben insgesamt auch schwer. Den Gästen unterliefen im ersten Abschnitt sechs technische Fehler.

Unglücklich war zudem das Spiel von Rechtsaußen Johan Hansen. Bei eigener 6:4-Überzahl holte er sich durch flinke Schritte zwar einen exzellenten Winkel für den Torwurf, und doch scheiterte er recht kläglich an MT-Keeper Simic. Und in den letzten Sekunden der ersten Hälfte übersah der Däne auf der anderen Seite seinen mit beiden Armen winkenden Landsmann Lasse Möller. Die Chance war vertan. So ging es mit einem 13:15 in die Kabine.

Die Flensburger kämpft sich erneut heran...

Sieben Minuten nach Wiederbeginn war dann endlich beim Flensburger Linksaußen Emil Jakobsen der Bann gebrochen. Der Däne verkürzte per Siebenmeter mit seinem ersten Treffer auf 18:20. Und als bald darauf Jakobsens Landsmann Simon Pytlick mit einem herrlichen Unterarmwurf auf 21:22 verkürzte, schienen die Schleswig-Holsteiner schon auf einem guten Weg, um das Topspiel zu drehen. Auch weil der von Krickau eingewechselte Benjamin Buric zwischen den Pfosten sofort auf Betriebstemperatur war. Johannes Golla glich zum 22:22 (46.) aus, doch Melsungen antwortete schnell.

...und verzweifelten in der Schlussphase an Simic

Beim Stand von 22:24 (49.) nahm Krickau die Auszeit und machte seinen Spielern eindringlich Mut: "Sie sind so müde jetzt schon", rief der Däne und meinte die Nordhessen. Das traf danach aber vielmehr auf seine Spieler zu. Ihnen kam die Konsequenz im Abschluss abhanden: Jakobsen scheiterte per Siebenmeter an Adam Morawski und jeweils nach Gegenstoß gleich zweimal komplett frei an Simic. Und auch Hansen und Pytlick konnten Simic nicht bezwingen.

MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 33:24 (15:13) Tore MT Melsungen: Barrufet Torrebejano 8, Balenciaga Azcue 6, Kastening 6/3, Kristopans 5, E. Jonsson 3, Sipos 3, Moraes Ferreira 2

Tore SG Flensburg-Handewitt: Pytlick 6, Golla 4, Jörgensen 3, Kirkelökke 3, L. K. Möller 3, J. Hansen 2, E. M. Jakobsen 2/2, Larsen 1

Zuschauer: 6.109

Strafminuten: 8 / 6

Es waren die Minuten, in denen die SG die Partie verlor. An Simic kamen sie einfach nicht mehr vorbei, in der Schlussviertelstunde gelangen ganze zwei Treffer. Und so kassierte die SG Flensburg-Handewitt, die in Pytlick ihren erfolgreichsten Spieler (sechs Treffer) stellte, am Ende sogar eine heftige Klatsche mit neun Toren Differenz.

