Einzelhandel in SH erwartet stabiles Weihnachtsgeschäft

Der Einzelhandel in Schleswig-Holstein blickt vorsichtig optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. Die aktuellen weltweiten Krisen trübten allerdings die Kauflaune, so der Handelsverband Nord. Knapp 300 Euro wollen die Menschen in Deutschland im Schnitt für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Und damit dürften sie den Händlerinnen und Händlern zumindest ein stabiles Geschäft bescheren, so Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 07:00 Uhr

Fußball-Hallenmasters in Kiel: Vorrundengruppen stehen fest

Im Uwe Seeler Fußball Park in Bad Malente (Kreis Ostholstein) hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler die beiden Vorrundengruppen für das Hallenmasters des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands ausgelost. In Gruppe A spielen Holstein Kiel, VfB Lübeck, Weiche Flensburg und der Heider SV - in Gruppe B sind Titelverteidiger Kilia Kiel, Phönix Lübeck, der SV Todesfelde und der SV Eichede. Das Hallenmasters findet am 11. Januar in Kiel statt und ist bereits ausverkauft. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 05:30 Uhr

Vier weitere Tage Warnstreiks im privaten Busgewerbe in SH

Ab Dienstag wird im privaten Busgewerbe vier Tage lang wieder gesteikt. Der Ausstand dauert nach Angaben der Gewerkschaft ver.di bis Schichtende am Freitag (29.11.). Betroffen sind laut der Gewerkschaft alle Kreise außer der Kreis Plön und die kreisfreien Städte. Laut Gewerkschaft konnte die Arbeitgeberseite mit ihrem neuen Angebot bei einem Treffen in Kiel nicht überzeugen. Autokraft und Dithmarschenbus haben einen Ersatzfahrplan veröffentlicht. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 05:30 Uhr

Wetter: Erst Sonne, dann Regen mit einer guten Portion Wind

Am Dienstag gibt es neben vielen Wolken etwas Sonne, regional auch heitere Phasen. Nach einem größtenteils trockenen Tagesbeginn im Nordwesten ziehen vor allem nach Nordfriesland hin gelegentlich Schauer, vereinzelt gewittrige. Sonst bleibt es meist trocken oder es wird erst im Laufe des Nachmittags stellenweise Regenschauer geben. Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg), 9 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn) bis 10 Grad in Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Zeitweise weht ein mäßiger und böiger, in Schauernähe frischer und stark böiger, an der See frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 06:00 Uhr

