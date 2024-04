Wahlstedt: Viba sweets übernimmt Arko, Hussel und Eilles Stand: 19.04.2024 18:01 Uhr Bereits zwei Mal mussten die Firmen Insolvenz anmelden. Jetzt ist klar: Ein Süßwarenhersteller aus Thüringen übernimmt die Firmen, aber nicht alle Mitarbeiter.

Das Unternehmen Viba sweets will zum 1. Mai dieses Jahres die Kaffee-, Süßwaren- und Teefirmen Arko, Hussel und Eilles mit Hauptsitz in Wahlstedt (Kreis Segeberg) übernehmen. Das teilte der Süßwarenhersteller am Freitag mit. Vor gut zwei Monaten musste die Deutsche Confiserie Holding, zu denen die drei Firmen gehören, beim Amtsgericht Norderstedt zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren Insolvenz anmelden. Bereits 2021 kam es aufgrund der Corona-Krise zur Insolvenz. Die Firmen konnten sich damals aus eigener Kraft retten.

Die Gesellschafter von Viba sweets, Karl Heinz Einhäuser und Holger Storch, sind für die Zukunft positiv gestimmt: "Wenn es uns gelingt, den Einkauf in unseren Filialen zum Erlebnis für Kunden werden zu lassen, sind wir zuversichtlich, dass sich unsere Fachgeschäfte am Markt behaupten."

600 Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz

Positiv können auch einige Mitarbeiter der insolventen Firmen in die Zukunft blicken. Laut Viba sweets werden knapp 600 Beschäftigte übernommen. Die Wirtschaftswoche hatte Anfang Februar berichtet, dass zuletzt etwa 1.200 Beschäftigte für die Firmen gearbeitet haben. Außerdem sollen 160 der bisherigen 200 Standorte erhalten bleiben.

Für die Stadt Wahlstedt sei die Übernahme eine gute Nachricht, teilt der stellvertretende Bürgermeister Ulrich Lüthje (CDU) auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Wie viele Stellen am Hauptsitz in Wahlstedt erhalten bleiben, soll in den kommenden Wochen ausgearbeitet werden.

