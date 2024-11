Drogen auf der A7: Fahndungsgruppe entdeckt 21 Kilogramm Kokain Stand: 26.11.2024 14:15 Uhr Großer Fund bei Routine-Kontrolle auf der A7: Polizei und Zoll haben im Kofferraum eines schwedischen Autos 21 Päckchen mit jeweils einem Kilogramm Kokain entdeckt. Zwei Menschen wurden verhaftet.

Beamte von Zoll und Polizei haben am Sonntagnachmittag 21 Kilogramm Kokain im Kofferraum eines Autos auf dem Parkplatz Jalm an der A7 (Kreis Schleswig-Flensburg) gefunden. Das teilt das Hauptzollamt Kiel mit. Der 24-jährige Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin aus Schweden sitzen nun in Untersuchungshaft. Zuvor hatte die gemeinsame Fahndungsgruppe Autobahn (GFA) von Zoll, Landes- und Bundespolizei das in Schweden zugelassene Auto aus dem Verkehr gelotst und nach Angaben der Beamten routinemäßig kontrolliert.

Mutmaßliche Täter sprechen von "Trip nach Amsterdam"

"Einen Führerschein oder die Fahrzeugpapiere des Fahrzeugs konnte der Fahrer nicht vorlegen. Er gab an, das Fahrzeug für einen Trip nach Amsterdam von einem Freund geliehen zu haben", sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Kiel.

Bisher größter Fund der Fahndungsgruppe Autobahn

Es ist laut Zoll der bisher größte Fund der GFA-Ermittler. Straßenpreis nach eigenen Angaben: rund 1,5 Millionen Euro. "Die GFA wurde mit Wirkung vom 15. November 2000 zur Bekämpfung grenzüberschreitender und internationaler Kriminalität sowie zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit gegründet", teilt das Hauptzollamt Kiel mit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg