Feuerwehr Zarpen befreit Kleinkind aus verschlossenem Auto Stand: 26.11.2024 16:18 Uhr Am Montag stieß ein Windstoß in Zarpen die Tür eines Autos zu - mit Schlüssel auf dem Amaturenbrett und Kleinkind auf dem Rücksitz. Die Feuerwehr kam, doch der Einsatz war kniffliger als erwartet.

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und ein unglücklicher Zufall bereitete einem Paar aus Zarpen (Kreis Stormarn) am Montag große Sorgen. Zuerst berichteten die Lübecker Nachrichten.

Die Mutter hatte ihren zweijährigen Sohn ins Auto gesetzt und den Autoschlüssel auf das Armaturenbrett gelegt. Die 20-Jährige steht gerade noch neben dem Auto, da schlägt ein kräftiger Windstoß die Tür zu. Das Fahrzeug ist verriegelt.

Notruf - die Feuerwehr kommt

In ihrer Not rufen die Eltern die Feuerwehr. Hilfe lässt nicht lange auf sich warten: Der Einsatzort liegt direkt neben dem Gerätehaus der Feuerwache. Nach nur wenigen Minuten sind mehrere Feuerwehrleute vor Ort. Doch der Einsatz ist kniffliger als zunächst vermutet.

Rettungskräfte mit wenig Erfahrung im Aufbrechen von Autos

Laut Kai Kröger, einem der beteiligten Feuerwehrmänner, ist es grundsätzlich schwierig, eine Autotür aufzubekommen, weil Feuerwehrleute darin nicht so viel Erfahrung haben. "Wohnungstüren machen wir einfach öfter und damit schneller auf." Das Kind sei aber ruhig geblieben und hätte neugierig geguckt. Wäre die Temperatur kälter oder heißer gewesen oder hätte der kleine Junge geweint, hätte die Feuerwehr die Scheibe eingeschlagen, erklärt Kröger im Gesrpäch mit NDR Schleswig-Holstein. "So wollten wir einfach keinen größeren Schaden am Auto machen."

Happy End für den Zweijährigen und seine Eltern

Die Retter versuchen zunächst, die Tür mit einem Draht zu öffnen - vergebens. Sowohl über den Griff als auch über den Verriegelungsknopf in der Konsole lässt sich das Auto nicht öffnen. Doch: Mithilfe des Drahts gelingt es ihnen schließlich, den Schlüssel mit Transponder auf dem Amaturenbrett umzudrehen und darauf den Entriegelungsknopf zu drücken. Nach etwa 30 Minuten Einsatzzeit ist der Wagen offen - und die Familie wohlbehalten vereint.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 26.11.2024 | 15:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn