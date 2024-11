Schleswig-Holsteinischer Bürgerpreis 2024 verliehen Stand: 26.11.2024 20:00 Uhr Zum 21. Mal haben der schleswig-holsteinische Landtag und die Sparkassen im Land den Bürgerpreis vergeben. Er geht in diesem Jahr an drei "tierische" Projekte.

"Tierisch. Menschlich - Partnerschaft von Mensch und Tier im Ehrenamt" - unter diesem Motto ist am Dienstagabend in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) der diesjährige Bürgerpreis vergeben worden. Konkret ging es dabei um Ehrenamtliche, die mit Tieren zusammenarbeiten, egal ob in Tierheimen, bei Rettungseinsätzen oder in Therapieangeboten. Drei Projekte konnten sich über eine Auszeichnung freuen.

Preisgeld für "Sanfte Pfoten" und Wildtierhilfen

In der Kategorie "Alltagshelden" ging der Preis an "Sanfte Pfoten" vom Hospizverein Dänischer Wohld. Bei dem Projekt besuchen Ehrenamtliche zusammen mit ihren Hunden Schwerkranke im Hospiz in Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Über eine Auszeichnung in der Kategorie "U 27" konnte sich Finja Moos von der Wildtierhilfe Auenland im Kreis Steinburg freuen. Dort kümmert sie sich um verletzte und verwaiste Wildtiersäuglinge, zum Beispiel Eichhörnchen, Feldhasen und Wildkaninchen. Neben ihr erhielt auch Milan Fahrenkrug von der Wildtierhilfe Schellhorn (Kreis Plön) den Bürgerpreis in der Kategorie. Er engagiert sich seit 14 Jahren für die Rettung von Wildtieren. Die drei Ausgezeichneten erhalten jeweils 3.000 Euro Preisgeld.

Nominiert waren in diesem Jahr insgesamt neun Vereine, Einrichtungen und Projekte. Sie erhielten jeweils 500 Euro für ihre Nominierung. Insgesamt wurden 12.500 Euro Preisgelder vergeben.

"Ehrenamt ist wertvolles Geschenk an die Gesellschaft"

Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und Oliver Stolz, Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-Holstein, gratulierten den Preisträgern und dankten ihnen für ihren ehrenamtlichen Einsatz. "Wir alle brauchen den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das Miteinander, die Mitmenschlichkeit", sagte Herbst bei der Verleihung. Das Ehrenamt sei ein wertvolles Geschenk an die Gesellschaft. "Freiwillig Engagierte ergreifen die Initiative und packen die Dinge an, die ihnen am Herzen liegen. Damit übernehmen sie überall Verantwortung für ihr Lebensumfeld", ergänzte Stolz.

Größter Ehrenamtspreis in Schleswig-Holstein

Seit bereits 20 Jahren wird Schleswig-Holsteins größter Ehrenamtspreis vom Landtag und den Sparkassen verliehen. Ehrenamtlich Engagierte können sich entweder selbst bewerben oder für den Preis vorgeschlagen werden. Eine Fachjury wählt dann aus den Einsendungen die Nominierungen aus, eine Vergabejury entscheidet dann letztlich über die Preisträger.

Zusätzlich zum Bürgerpreis werden mit dem Demokratiepreis Personen, Verbände und Institutionen geehrt, die sich in besonderer Weise für die freiheitlich-demokratische Ordnung oder das demokratische Gemeinwohl eingesetzt haben. Diesjähriger Preisträger ist der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Die Preisverleihung fand bereits im Mai im Landtag in Kiel statt.

NDR Schleswig-Holstein ist seit 2009 Medienpartner des Bürger- und Demokratiepreises.

