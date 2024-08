Stand: 26.08.2024 06:55 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr Kündigungen wegen Eigenbedarfs in Schleswig-Holstein

Mieterinnen und Mietern in Schleswig-Holstein wird die Wohnung immer häufiger wegen Eigenbedarfs gekündigt. Das bestätigte der Mieterbund auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Mittlerweile kommen demnach etwa 600 Mieter pro Jahr in die Beratungen, weil ihnen wegen Eigenbedarfs gekündigt wurde. Grund dafür ist laut Mieterbund der angespannte Immobilienmarkt: Vermieterinnen und Vermieter wollen die Wohnungen für sich oder Verwandte nutzen. Immobilienexperten erklärten zudem, dass einige Vermieter den Eigenbedarf nur vortäuschen, die Wohnungen renovieren und sie dann teurer weiter vermieten würden. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 07:00 Uhr

Heuballenbrand in Nusse - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Seit heute Nacht brennen bei Nusse im Kreis Herzogtum Lauenburg mehr als 120 Heuballen. Der Brand brach laut Leitstelle gegen 1.18 Uhr auf einem Feld zwischen Nusse und Poggensee aus. Zwischenzeitlich waren laut Leitstelle etwa 70 Feuerwehrleute im Einsatz - knapp 30 Einsatzkräfte von drei Wehren sind zur Zeit noch vor Ort und löschen die restlichen Heuballen. Ein Radlader des Technischen Hilfswerks aus Lübeck hilft, das Heu auseinanderzuziehen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben, wie es zu dem Feuer kam. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 07:00 Uhr

Bahnhof Heide wegen verdächtigem Rucksack gesperrt

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist der Bahnhof am Sonntagabend wegen eines verdächtigen Gegenstandes geräumt worden. Laut Bundespolizei fiel Reisenden in einem Zug der Nordbahn um kurz nach 20 Uhr ein Rucksack auf, aus dem ein Ticken zu hören gewesen sei. Die Beamten rückten an und schickten den Kampfmittelräumdienst in den Zug. Der untersuchte den Rucksack und konnte nichts Gefährliches feststellen. Während des Einsatzes meldete sich laut Polizei zudem ein Mann bei der Nordbahn, der seine Tasche in dem Zug vergessen habe. Die Beschreibung passte auf den untersuchten Rucksack. Gegen 23.30 Uhr gab die Polizei den Bahnhof wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 07:00 Uhr

B5: Neun Monate Vollsperrung zwischen Tönning und Rothenspieker

Autofahrerinnen und -fahrer im Bereich Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) brauchen jetzt mehr Geduld: Ab heute ist die B5 zwischen Tönning und Rothenspieker im Kreis Nordfrielsand für knapp neun Monate gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr erneuert dort nach eigenen Angaben ein Bauwerk eines Hauptsielzuges. Die Auffahrt zur B202 in Richtung St. Peter-Ording bleibt laut Landesbetrieb befahrbar, nach Husum führt die Umleitung über Friedrichstadt. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 06:00 Uhr

Hohenlockstedt: Motorradfahrerin bei B77 verunglückt

In Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) ist am Wochenende eine Motorradfahrerin bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die 53-Jährige Sonntagfrüh auf der B77 unterwegs, als sie in eine Nebenstraße abbog. Dann verlor die Motorradfahrerin die Kontrolle und fuhr mit ihrem Zweirad gegen eine Mauer. Die Polizei ermittelt noch, wie das genau passieren konnte. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 06:00 Uhr

Wetter: einzelne Regenschauer nach freundlichem Start

Heute folgen nach vielerorts freundlichem und trockenem Start im Verlauf neben Sonne mehr Wolken. In Nordfriesland wird es allgemein wolkiger, hier zunächst auf Sylt, sonst ab dem Mittag. Im Rest des Landes kommen erst im Laufe des Nachmittags aus Westen einzelne Regenschauer. Zwischen dem Herzogtum Lauenburg, Stormarn, Lübeck und Fehmarn (Kreis Ostholstein) bleibt es weitgehend trocken und dort scheint auch am meisten die Sonne. Maximal 19 Grad in List auf Sylt bis 23 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht ein schwacher bis mäßiger, zeitweise böiger, an der Nordsee frischer Südwestwind, hier und in Schauernähe mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 26.08.2024 06:00 Uhr

