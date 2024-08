Segelschulschiff "Gorch Fock" zum Schiffs-TÜV in Hamburg Stand: 26.08.2024 16:43 Uhr Bei der "Gorch Fock" steht der Schiffs-TÜV an. Deshalb wird das Segelschulschiff der Deutschen Marine seit Montag in der Hamburger Norderwerft geprüft und gewartet.

Vor rund drei Jahren wurde die "Gorch Fock" runderneuert. Jetzt werden unter anderem Arbeiten an verschiedenen schifftechnischen Anlagen und der Takelage durchgeführt. Außerdem erfolgt eine Überprüfung und Wartung der Antriebs- und Ruderanlage und der Rettungsmittel, wie das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr am Montag mitteilte.

In den vergangenen Monaten hatte der Großsegler mehrere Ausbildungsfahrten absolviert und an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, zuletzt an der Hanse Sail Mitte August 2024 in Rostock.

Weitere Ausbildungsfahrten nach Werftaufenthalt

Im Anschluss an die Liegezeit in der Norderwerft wird die "Gorch Fock" wieder zu Ausbildungsfahrten in Nordeuropa aufbrechen. Die nächste planmäßige Instandhaltung ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen.

Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden laut Bundesamt etwa 16.000 Offizier- und Unteroffizieranwärterinnen und -anwärter auf der " Gorch Fock" ausgebildet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Hamburger Hafen