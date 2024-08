Wohnungsnot: Immer mehr Kündigungen wegen Eigenbedarf Stand: 25.08.2024 12:12 Uhr Der Mieterbund Schleswig-Holstein schlägt Alarm. Zahlen aus den Beratungen zeigen: Mietern wird immer häufiger gekündigt, weil die Vermieter Eigenbedarf anmelden. Betroffene müssen dann eine neue Bleibe finden. Doch günstige Wohnungen sind bekanntlich Mangelware.

von Julian Marxen

Besonders in Städten wie Flensburg, Kiel oder Lübeck, aber auch in den Urlaubsregionen an der Küste: Überall ist Wohnraum knapp. Aber damit nicht genug. Der Mieterbund Schleswig-Holstein berichtet auf NDR-Nachfrage, dass Vermieter immer häufiger Eigenbedarf anmelden und ihren Mietern kündigen. Demnach ist die Zahl der Betroffenen, die in die Beratungen kommen, in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Der Mieterbund registriert landesweit aktuell etwa 600 Fälle pro Jahr. Doch das sei nur ein kleiner Ausschnitt, sagt Carsten Wendt vom Mieterbund Schleswig-Holstein. Die Dunkelziffer sei immens. Denn Wendt weiß, dass "die überwiegende Anzahl der Mieter keine rechtliche Beratung in Anspruch nimmt."

Täuschen einige Vermieter Eigenbedarf nur vor?

Die Welle an Eigenbedarfskündigungen erklärt sich der Mieterbund mit dem angespannten Wohnungsmarkt. Offenbar wollen deshalb immer mehr Eigentümer die Wohnungen, die sie vermietet haben, nun für sich oder ihre Verwandten nutzen. Aber: Als offenes Geheimnis gilt nach Angaben von Immobilienexperten auch, dass einige Vermieter den Eigenbedarf nur vortäuschen, um alte Verträge auflösen zu können. Die Wohnungen werden dann renoviert und teurer neu vermietet. Damit kann der Vermieter zur Zeit Höchstpreise erzielen.

Gekündigte Mieter stehen vor großen Problemen

Eine solche Kündigung ist für die Betroffenen oft eine Hiobsbotschaft. "Der Mieter verliert im Zweifel seinen Lebensmittelpunkt", betont Carsten Wendt vom Mieterbund. Nicht nur sei es eine große psychische Belastung, auch kämen auf die Mieter hohe Kosten für Umzug und Renovierung zu. Ganz abgesehen davon, dass es sehr schwierig sei, "im Moment überhaupt eine Ersatzwohnung zu finden", so Wendt. Der Jurist empfiehlt daher dringend, sich im Fall einer Kündigung rechtlich beraten zu lassen. Aber leicht haben es Mieter vor Gericht nicht, berichten Juristen.

Forderung nach Gesetzesänderung

Der Mieterbund kritisiert, dass die Gesetze aus seiner Sicht zu vermieterfreundlich seien. Carsten Wendt fordert daher eine Gesetzesänderung: "Es muss festgelegt werden, dass Eigenbedarf nur zu Wohnzwecken geltend gemacht werden darf." Laut Wendt ist das derzeit nicht so. Es gebe Urteile, in denen die Richter auch für Gewerbe, Hobbys oder die sporadische Nutzung als Ferienwohnung Eigenbedarf zugelassen hätten.

Direkt an die Gerichte appelliert der Mieterbund Schleswig-Holstein außerdem, dass sie bei Eigenbedarfskündigungen die Interessen der Mieter stärker berücksichtigen müssten als bisher. Erst recht in Zeiten, in denen es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gebe.

