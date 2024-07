Stand: 22.07.2024 06:54 Uhr Tödlicher Unfall: Prozessbeginn am Amtsgericht Neumünster

Etwa ein Jahr nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Neumünster-Gartenstadt beginnt heute Mittag vor dem Amtsgericht Neumünster der Prozess gegen einen 30-Jährigen. Der Mann hatte laut Anklage den Auftrag den Bahnübergang abzusichern, weil die Schranke nicht in Betrieb war. Er soll aber abgelenkt gewesen sein und sich eine falsche Uhrzeit für einen Zug notiert haben. Ein Auto fuhr dann über den Bahnübergang und wurde von einem Zug erfasst. Der Autofahrer kam bei dem Zusammenstoß ums Leben.

