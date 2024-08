B5: Neun Monate Vollsperrung zwischen Tönning und Rothenspieker Stand: 23.08.2024 18:09 Uhr Ab Montag, 26. August, ist die B5 zwischen Tönning und Rothenspieker bis voraussichtlich Ende Mai 2025 in beide Richtungen voll gesperrt. Unter anderem werden Asphaltierungsarbeiten durchgeführt.

Vom 26. August an wird die B5 zwischen Tönning und Rothenspieker im Kreis Nordfriesland für knapp neun Monate bis zum 31. Mai 2025 voll gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) erneuert dort nach eigenen Angaben ein großes Durchlassbauwerk eines Hauptsielzuges an der B5. Außerdem werden Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität können die Arbeiten nur unter Vollsperrung der B5 stattfinden, so der LBV.SH.

Umleitung über Friedrichstadt

Die Auffahrt zur B202 in Richtung St. Peter-Ording bleibt laut Landesbetrieb uneingeschränkt befahrbar. Die Umleitung führt ab der Abfahrt Hemme über die L156, L302 (Schlichting) und L149 bis Friedrichstadt. Von dort aus geht es über die B202 nach Bütteleck zurück auf die B5. In Richtung Süden bleibt die bisherige Umleitungsstrecke über die B202 nach Friedrichstadt bestehen.

Arbeiten sind Teil des dreispurigen Ausbaus

Die Arbeiten sind Teil des dreispurigen Ausbaus der B5 zwischen Tönning und Husum. Im Dezember 2022 hatte der LBV.SH den dreistreifigen Ausbau der B5 im Bauabschnitt Tönning bis Rothenspieker begonnen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt von über 60 Millionen Euro tragen der Bund (58,7 Millionen Euro) und das Land (1,7 Millionen Euro).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.08.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Straßenbau Straßenverkehr