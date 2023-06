Tödlicher Unfall an Bahnübergang in Neumünster Stand: 07.06.2023 06:36 Uhr An einem Bahnübergang ist am Dienstagabend ein Auto mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Der Autofahrer verunglückte dabei tödlich.

Der Unfall passierte auf dem Bahnübergang in der Straße Stoverseegen in Neumünster, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Laut Feuerwehr wurde das Auto 400 Meter mitgeschleift. Der 49-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Im Zug befanden sich rund 140 Passagiere. Der Zugführer zog die Notbremse. Fünf Passagiere wurden verletzt, sie kamen in ein Krankenhaus.

Unfallursache noch nicht klar

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. "Das war kein beschrankter Bahnübergang, weil da gerade Arbeiten stattgefunden haben. Die Schrankenanlage war nicht in Betrieb und wurde durch das Bauunternehmen quasi gesichert", so Frank Wolter, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Neumünster. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde der Zugverkehr eingestellt. Die unverletzten Bahnreisenden wurden mit Bussen weiter in Richtung Flensburg gefahren.

