Sylt: Gemeindevertretung entscheidet über Abwahl des Bürgermeisters

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) stimmen heute über die Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) ab. In der Sitzung werden die Kommunalpolitiker am Abend über einen entsprechenden gemeinsamen Antrag der Fraktionen mit Ausnahme des SSW beraten, teilte ein Sprecher der Gemeinde Sylt mit. Die fünf Fraktionen von CDU, Grünen, SPD, SWG und "Die Insulaner" begründen ihren Schritt mit einer "Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses". Eine weitere Begründung solle in der heutigen Sitzung erfolgen. Häckel ist seit Mitte Februar krankgeschrieben. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:00 Uhr

Landtag berät über Hitzeschutzplan

Der Schleswig-Holsteinische Landtag beschäftigt sich heute unter anderem mit einem Hitzeschutzplan für Schleswig-Holstein. Hintergrund ist der Klimawandel, der für mehr heiße Tage auch im Norden sorgt. Hitzestress gefährdet vor allem Menschen, die zum Beispiel durch Alter oder Krankheit weniger belastbar sind. Auf Antrag des SSW befassen sich die Abgeordneten zudem mit dem Thema Erste Hilfe an Schulen. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:00 Uhr

Berufungsverfahren Flensburg: Von Autobahnbrücke abgeseilt

Am Landgericht Flensburg beginnt heute ein Berufungsverfahren gegen vier Angeklagte, die im November 2020 an einer Abseilaktion von einer Autobahnbrücke beteiligt waren. Die drei Frauen und ein Mann waren am 5. Januar 2023 vom Amtsgericht Schleswig wegen Nötigung jeweils zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt worden. Gegen das Urteil legten sie Berufung ein, die nun verhandelt wird. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 08:00 Uhr

Bahnsanierung: Einschränkungen auf der Strecke Kiel - Hamburg

Weil mehrere Bahnübergänge, Gleise und Weichen saniert werden müssen, ist die Bahnstrecke zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Neumünster ab heute gesperrt. Laut Bahn wirkt sich das im Regionalverkehr vor allem auf die Züge der Deutschen Bahn zwischen Hamburg und Kiel aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Reisende, die direkt von Hamburg nach Kiel wollen, fahren nach Angaben der Bahn am besten mit der Nordbahn über Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Die Fernverbindungen fallen komplett aus. Am Montagmorgen sollen die Arbeiten laut Bahn beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 07:00 Uhr

Neubau Holstein-Stadion: Kieler Ratsversammlung entscheidet über Ausschreibung

Der Neubau des Stadions von Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel ist heute Abend Thema in der Kieler Ratsversammlung. Dann wollen die Fraktionen über die Ausschreibung entscheiden. Ein großer Diskussionspunkt ist aktuell noch der Parkraum. Einig sind sich alle Ratsfraktionen darin, dass ein Parkhaus ausgeschrieben und gebaut werden muss. Strittig ist dabei aber noch der Zeitpunkt. Holstein Kiel spielt ab der kommenden Saison das erste Mal in der Bundesliga. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 07:00 Uhr

Polizei nimmt Jugendliche nach Einbrüchen in Norderstedt fest

Die Polizei hat zwei Jugendliche festgenommen, die für verschiedene Wohnungseinbrüche in Norderstedt (Kreis Segeberg) verantwortlich sein sollen. Die Verdächtigen sind 11 und 16 Jahr alt. Am Dienstag alarmierten Zeugen, die offenbar einen Einbruch beobachtet hatten, die Polizei. Der Elfjährige ist noch nicht strafmündig, der 16-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Offenbar verwendeten die Jugendlichen kein Werkzeug bei ihren Einbrüchen, sondern stiegen durch offene und gekippte Fenster ein. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 07:00 Uhr

Auto fährt auf A7 bei Quickborn in Leitplanke

Auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg) sind heute Nacht zwei Autos zusammengeprallt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fuhr ein 45-Jähriger um kurz nach Mitternacht auf den rechten Streifen, weil ein Reifen seines Autos Luft verloren hatte. Dabei fuhr er offenbar in die Leitplanke. Kurz darauf fuhr ein weiterer Wagen auf. Beim Fahrer des ersten Wagens stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 0,8 Promille fest. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 10.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 07:00 Uhr

Das Wetter: Sonne-Wolken-Mix im Norden

Am frühen Morgen gibt es heute stellenweise Nebel oder Hochnebel. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab. Meist bleibt es trocken, vereinzelt kommen Schauer herunter. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Westerland und bei 25 Grad in Büchen. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 18 Grad in List auf Sylt und bei 24 Grad in Gudow. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2024 06:00 Uhr

