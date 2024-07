Stand: 12.07.2024 09:37 Uhr Classical Beat Festival begleitet Travemünder Woche

Am 19. Juli startet die Travemünder Woche. Zeitgleich findet das Classical Beat Festival statt, dessen Motto in diesem Jahr "Von Travemünde nach New York" lautet. Der künstlerische Leiter Hans-Wilhelm Hagen erklärte, dass Big-Band-Musik und der Besuch des nationalen finnischen Jazz-Orchesters Umo aus Helsinki besondere Highlights seien. Die Eröffnung in Lübeck ist bereits ausverkauft, aber für andere Konzerte gibt es noch Karten. Am 22. Juli treten vier Komponisten aus verschiedenen Ländern zugunsten der DLRG Lübeck auf. Auch traditionelle amerikanische, indigene Sounds werden im Brügmanngarten zu hören sein. Weitere Infos sind auf classicalbeat.de zu finden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik