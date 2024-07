Stand: 04.07.2024 07:21 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Long-Covid: UKSH erhält drei Millionen Euro für Projekte

Um die Diagnose und Behandlung von Long-Covid-Erkrankten zu fördern, werden mehrere Projekte in Kiel und Lübeck finanziell unterstützt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übergibt heute Förderbescheide in Höhe von gut drei Millionen Euro an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Damit sollen Ambulanzen an den Standorten Kiel und Lübeck aufgebaut, die Forschung ausgebaut und die Versorgung von Long- und Post-Covid-Patienten verbessert werden. In Schleswig-Holstein wurde laut einem Bericht der Landesregierung bei mehreren Tausend Menschen Post-Covid diagnostiziert. Die Landesregierung geht davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Spezifische Therapien gibt es bisher nicht. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 07:00 Uhr

Cyber-Kriminalität: 8.000 Fälle in SH

Das Landeskriminalamt hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr fast 8.000 Internet-Betrugsfälle registriert. Das sind ähnlich viele wie im Vorjahr. In mehr als 5.000 Fällen handelte es sich nach Angaben einer LKA-Sprecherin um sogenannten Waren- beziehungsweise Warenkreditbetrug. Das LKA hat auch in Fällen von Cyber-Anlage-Betrug ermittelt. Etwa 350 mal haben Menschen aus Schleswig-Holstein Geld auf einer gefälschten Online-Plattform investiert. Dadurch entstand ein Schaden von mehr als zwölf Millionen Euro. Die Präventionsstelle der Landespolizei rät zur gesundem Misstrauen im Internet. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 06:00 Uhr

Lürssen-Werft: Arbeit wieder aufgenommen

Nach dem Großbrand auf der Lürssen-Werft in Schacht-Audorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde soll heute der Betrieb auf der Werft hochgefahren werden - und zwar in den Bereichen, die nicht vom Feuer betroffen waren, so ein Unternehmens-Sprecher. Am Freitag ist zudem laut IG Metall eine Betriebsratsversammlung geplant, um die Belegschaft zu informieren, wie es weitergeht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Am Donnerstag oder Freitag, wenn die Temperaturen in der Halle etwas weiter heruntergekühlt sind, sollen Brandermittler in der Schiffshalle nach Spuren suchen. Ein Ergebnis der Ermittlungen wird in zwei bis vier Wochen erwartet. Das Feuer ist seit Mittwochfrüh gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 06:00 Uhr

Northvolt: Offenbar kein Baustopp für Heide vorgesehen

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt will offenbar den Bau der Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) nicht stoppen. Das hat der Deutschland-Chef des schwedischen Batterieherstellers, Christofer Haux, erklärt. Allerdings wollte er nicht ausschließen, dass sich der Fabrikbau verzögern oder geändert werden könnte. Am Dienstag hatte die schwedische Zeitung Dagens industri berichtet, dass Northvolt seine internationalen Vorhaben bremsen wolle. Der Wirtschaftsausschuss des Landtages traf sich am Mittwochnachmittag mit Northvolt-Vertretern in Malmö. Auch die Landesregierung bat das Unternehmen um eine Stellungnahme. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 06:00 Uhr

Wetter: Kühl mit Schauern und Gewittern

Heute Morgen ist es meist stark bewölkt, gebietsweise mit Regen. Nur im Osten und Süden bleibt es vielerorts noch trocken. An der Küste sind starke bis stürmische Böen möglich. Von West nach Ost ziehen im Laufe des Tages Schauer und Gewitter durch. Die Temperaturen erreichen 17 bis 22 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2024 | 07:00 Uhr