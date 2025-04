Sybilla Nitsch ist neue Parteichefin beim SSW Stand: 05.04.2025 12:24 Uhr Seit 2020 war Sybilla Nitsch erste stellvertretende SSW-Vorsitzende. Nun war sie die einzige Kandidatin für den Nachfolgeposten von Christian Dirschauer - und wurde auf dem außerordentlichen Parteitag des SSW zur neuen Chefin gewählt.

Sybilla Nitsch ist die neue Vorsitzende des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW). Die Die Delegierten auf dem Parteitag in Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) wählten die 44-Jährige am Sonnabendvormittag zur Nachfolgerin von Christian Dirschauer. Sie erhielt bei ihrer Wahl 97 Stimmen der 112 Delegierten. 14 Parteimitglieder stimmten mit Nein. Es gab eine Enthaltung. Nitsch hatte keinen Gegenkandidaten.

Dirschauer ist Nachfolger von Lars Harms

Nitschs Vorgänger Christian Dirschauer hatte den SSW-Parteivorsitz vor einem Monat niedergelegt, nachdem er das Amt des Fraktionschefs im Kieler Landtag übernommen hatte. Es sei nicht gut für eine Partei, wenn zu viele Schlüsselpositionen in einer Hand lägen, so Dirschauer.

Nitsch will Gleichbehandlung auf kommunaler Ebene

Seit 2020 war Nitsch erste stellvertretende SSW-Vorsitzende. Die Rahmenbedingungen der Minderheiten seien stetig besser geworden, sagte Nitsch. "Die Gleichbehandlung der Minderheiten hat einen hohen Stellenwert, das ist der Verdienst des SSW über Jahrzehnte", sagte sie. Nitsch forderte auch auf kommunaler Ebene die Gleichbehandlung der Minderheiten. "Wir können nicht hinnehmen, dass die Ganztagsangebote der dänischen Schulen nicht gleichgestellt finanziert werden." Es sei nicht in Ordnung, wenn die Förderung der friesischen Sprache und Kultur nicht mehr so große Priorität habe oder vor Ort weniger in Sport-, Kultur- oder Bildungseinrichtungen der Minderheiten investiert werde. Über dieses strukturelle Problem wolle sie mit den kommunalen Spitzenverbänden verhandeln.

Neues Präsidium neue Gesichter

Neben Sybilla Nitsch als Vorsitzende, wurden Svend Wippich und Sarina Quäck zu den stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Alle drei sind seit 2021 Teil des Präsidiums. Trotzdem weht laut Nitsch ein neuer Wind in der Partei: "Wir stehen stark wie noch nie im SSW und daher werden wir einiges auf den Weg bringen."

