Long-Covid: UKSH erhält drei Millionen Euro für Projekte

Um die Diagnose und Behandlung von Long-Covid-Erkrankten zu fördern, werden mehrere Projekte in Kiel und Lübeck finanziell unterstützt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) übergibt heute Förderbescheide in Höhe von gut drei Millionen Euro an das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Damit sollen Ambulanzen an den Standorten Kiel und Lübeck aufgebaut, die Forschung ausgebaut und die Versorgung von Long- und Post-Covid-Patienten verbessert werden.

Mehrere Tausend Menschen in SH leiden an Post-Covid

In Schleswig-Holstein wurde laut einem Bericht der Landesregierung bei mehreren Tausend Menschen Post-Covid diagnostiziert. Sie leiden auch längere Zeit nach einer Corona-Infektion an Nachwirkungen wie Muskel-, Gelenk- oder Kopfschmerzen, massiven Schlafstörungen, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Die Landesregierung geht davon aus, dass die Dunkelziffer der Erkrankten deutlich höher ist.

