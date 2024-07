Bundesliga-Spielplan: VfL Wolfsburg startet gegen Bayern München Stand: 04.07.2024 12:56 Uhr Der VfL Wolfsburg startet mit einem Kracher-Spiel in die Bundesliga-Saison 2024/2025. Die Niedersachsen empfangen am ersten Spieltag Ende August den FC Bayern München. Holstein Kiel startet bei Hoffenheim, der FC St. Pauli empfängt Heidenheim. Werder Bremen spielt in Augsburg.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte am Donnerstag die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Liga. Im Auftaktspiel der neuen Bundesliga-Saison tritt Meister Bayer Leverkusen am 23. August (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Borussia Mönchengladbach an. Die neue Spielzeit in der 2. Liga eröffnet bereits am 2. August der HSV mit seinem Gastspiel beim 1. FC Köln.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Partien stehen noch aus, soll laut DFL für die ersten fünf Spieltage in der Kalenderwoche 29 (15. bis 29. Juli) erfolgen.

Holstein Kiel - VfL Wolfsburg am zweiten Spieltag

Der VfL Wolfsburg wird zum Auftakt am 24. oder 25. August die Bayern empfangen und hat damit gleich einen dicken Brocken vor der Brust, ehe es am zweiten Spieltag zum Nordduell bei Holstein Kiel kommt.

Werder mit zwei Kracher-Heimspielen zu Beginn

Werder Bremen freut sich vor allem auf die ersten beiden Heimspiele der Saison, wenn es erst gegen Borussia Dortmund und dann gegen Bayern München geht. "Speziell die ersten beiden Heimspiele gegen Dortmund und Bayern sind richtige Kracher. Dafür spielt man in einem Wettbewerb, um sich mit den Besten zu messen. Wir können es kaum erwarten, dass es losgeht", sagte Bremens Trainer Ole Werner.

Kiel empfängt die Bayern am dritten Spieltag

Das erste Bundesligaspiel der Kieler Vereins-Geschichte ist mit dem Auftritt bei Hoffenheim eine Auswärtspartie und wird für Marcel Rapp eine kleine Reise in die Vergangenheit. Der KSV-Coach arbeitete vor seinem Wechsel im Oktober 2021 nach Kiel über achteinhalb Jahre im Nachwuchs der TSG.

Die "Störche" empfangen dann bereits am dritten Spieltag (13. bis 15. September) den Rekordmeister aus München. St. Pauli hat die Bayern Anfang Oktober am zehnten Spieltag zu Gast. Zum Duell der Bundesliga-Aufsteiger aus dem Norden kommt es am zwölften Spieltag (29. November bis 1. Dezember), wenn die Kiezkicker Kiel am Millerntor erwarten.

Erste DFB-Pokalrunde vor Bundesligastart

Das erste Pflichtspiel der Saison 2024/2025 steht für die Clubs bereits vom 16. bis 19. August an, wenn die erste DFB-Pokal-Runde ausgespielt wird. Der FC St. Pauli tritt am 16. August (18 Uhr) beim Halleschen FC an, Holstein Kiel am 17. August (18 Uhr) bei Alemannia Aachen. Der VfL Wolfsburg spielt beim TuS Koblenz, Werder Bremen bei Energie Cottbus (beide Partien am 19. August, 18 Uhr).

