Stand: 11.06.2024 19:59 Uhr Proteste gegen Abschiebehaft in Glückstadt

Das Bündnis "Kein Abschiebegefängnis in Glückstadt und anderswo" hatte für Dienstagabend zu Kundgebungen vor der Ausländerbehörde in Itzehoe (Kreis Steinburg) aufgerufen. Parallel fand eine Kundgebung vor dem schleswig-holsteinischen Justizministerium in Kiel statt. Anlass ist der Hungerstreik von Orhan Y., der im Abschiebegefängnis in Glückstadt (Kreis Steinburg) sitzt.

Seit dem 3. Juni protestiert er mit einem Hungerstreik gegen seine geplante Abschiebung in die Türkei. Nach Angaben des Justizministeriums soll er jedoch seit vergangenem Mittwoch eine hochkalorische Spezialnahrung zu sich nehmen und trinken. Der Hungerstreik sei damit beendet. Dieser Darstellung widerspricht das Bündnis. Eine Sprecherin, die nach eigenen Angaben im telefonischen Kontakt zu Orhan Y. steht, teilte auf Nachfrage mit, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechtert habe.

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.06.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel Kreis Steinburg