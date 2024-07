Cyberkriminalität: 8.000 Fälle von Internetbetrug in SH

Stand: 04.07.2024 11:24 Uhr

Durch gefälschte Online-Shops und Anlage-Betrug richten Cyberkriminelle jedes Jahr großen Schaden an, auch in Schleswig-Holstein. Am häufigsten ist der Betrug mit Waren im Internet.