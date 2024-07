"Meine Heimat": Nationaltorhüter Wolff kehrt zum THW Kiel zurück Stand: 04.07.2024 16:11 Uhr Handball-Rekordmeister THW Kiel ist eine spektakuläre Verpflichtung gelungen. Die "Zebras" holen Nationaltorhüter Andreas Wolff zurück. Er kommt vom polnischen Spitzenclub Kielce zurück an die Förde.

Was der NDR in der vergangenen Woche bereits berichtet hatte, ist nun offiziell: Der 33-Jährige, der schon von 2016 bis 2019 im Tor der "Zebras" gestanden hat, kehrt an die Förde zurück. Das gaben die Schleswig-Holsteiner am Donnerstagnachmittag bekannt. Wolff unterschrieb beim THW einen Vier-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2028. "Hier ist meine Heimat, und ich möchte mir sportlich Woche für Woche den Wettkampf mit den besten Teams der Welt liefern", sagte Wolff.

"Ich liebe den Druck, den du beim THW Kiel und in der stärksten Liga der Welt hast. Das Messen mit den Besten in wirklich jedem Spiel wird mich noch stärker machen." THW-Torwart Andreas Wolff

Bereits vergangene Woche hatte der Wechsel des 33-Jährigen nach NDR Informationen unmittelbar bevorgestanden, auch wenn Geschäftsführer Viktor Szilagyi damals noch keinen Vollzug melden konnte. Nun aber - was den gebürtigen Euskirchener Wolff "riesig freut". Er kenne "die Stadt, den Verein, einen Großteil der Mannschaft und die besonderen Fans. Das wird mir den Neu-Start erleichtern", sagte er.

"Alle, die sich unglaublich darum bemüht haben, mir diese Rückkehr zu ermöglichen, haben mir das Gefühl gegeben, das Richtige zu tun. Allen voran Viktor und Filip, mit denen ich kurz über die Vergangenheit, viel ausführlicher aber über die Pläne und die Zukunft gesprochen habe." Das habe ihn "davon überzeugt, dass unsere gemeinsame Mission beim THW Kiel jetzt neu beginnen sollte".

Szilagyi: "Jeder weiß, welche Qualitäten Andreas hat."

Auch Geschäftsführer Szilagyi freut sich über den geglückten Coup, "denn jeder in der Handball-Welt weiß, welche Qualitäten Andreas hat." Trotzdem sei es "kein einfaches Unterfangen" gewesen, den Wechsel unter Dach und Fach zu bringen. In den Gesprächen sei "aber sofort eine gemeinsame Basis vorhanden gewesen", erklärte der THW-Geschäftsführer: "Seine persönlichen Ziele sind deckungsgleich mit unseren. Andreas ist überzeugt vom THW Kiel.

Er ist davon überzeugt, dass Wolff keine Eingewöhnungszeit benötigen werde, da er mit vielen unserer Leistungsträger bereits zusammengespielt" habe: "Mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten wird er uns sofort verstärken und wichtige Impulse in der Mannschaft setzen."

Mrkva und Bellahcene konnten nicht vollends überzeugen

Zunächst hatte es lange so ausgesehen, als sei der SC Magdeburg bei Wolff in der Pole Position, dann aber hob die Handball-Bundesliga (HBL) die Suspendierung gegen Nikola Portner auf. Der Schweizer Nationaltorwart war im April nach einer positiven Kontrolle auf Methamphetamin von allen sportlichen Aktivitäten seines Vereins ausgeschlossen worden. Das dürfte sich nun ändern und Portner ins Torhüter-Team des SCM neben Sergey Hernández zurückkehren.

Dem THW spielte das in die Karten. In der vergangenen Saison bildeten der Tscheche Tomas Mrkva und der Franzose Samir Bellahcene das Torhüter-Duo an der Förde, konnten aber nicht vollkommen überzeugen. Zur Spielzeit 2025/26 wechselt der Spanier Gonzalo Perez de Vargas zum THW.

