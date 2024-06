Stand: 29.06.2024 12:07 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kieler Woche: Windjammer-Parade läuft

Bei besten Wetter ist das maritime Highlight der Kieler Woche gestartet: Die Windjammer-Parade. Mehrere Hundert große und kleine Segelboote- und Schiffe sind dabei und sie ziehen langsam auf der Kieler Förde in Richtung Ostsee. NDR Schleswig-Holstein überträgt das Ereignis in einem Livestream. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2024 12:00 Uhr

Langballig: Brand zerstört Reetdachhäuser des Landschaftsmuseums

In der Gemeinde Langballig im Kreis Schleswig-Flensburg hat ein Großbrand zwei historische Reetdachhäuser des Landschaftsmuseums zerstört, darunter das historische Marxenhaus von 1626. Die Einsatzkräfte wurden nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonnabend alarmiert. Zu dem Zeitpunkt brannte das etwa 400 Jahre alte Marxen-Bauernhaus bereits. Die Flammen griffen auf ein weiteres Haus über, das etwa 200 Jahre alt war. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. In den vergangenen Tagen hatte es in der Region bereits mehrfach gebrannt. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2024 12:00 Uhr

DLRG sucht vermissten Schwimmer bei Heiligenhafen

Am Freitag hat es bei Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) eine große Suchaktion nach einem vermissten Schwimmer gegeben. Nach Angaben der Polizei hatten Rettungsschwimmer der DLRG beobachtet, wie ein Mann beim Schwimmen unterging. Daraufhin wurde ein großer Sucheinsatz ausgelöst - gefunden wurde der Schwimmer nicht. Am Sonnabend soll entschieden werden, ob weitergesucht wird. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2024 09:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Heute Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken im Land ab. In den meisten Regionen bleibt es trocken, nur vereinzelt sind schwache Regenschauer möglich, vorwiegend zwischen Nordfriesland und Angeln, hier gibt es zeitweise auch dichtere Wolkenfelder. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad auf Föhr und 26 Grad in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2024 12:00 Uhr

