Kieler Woche: 150.000 Menschen bei Windjammerparade Stand: 29.06.2024 13:15 Uhr Das Wetter hat mitgespielt. Und so konnten am Sonnabend Tausende Menschen verfolgen, wie 120 Schiffe, mit der "Gorch Fock" an der Spitze, durch die Kieler Förde gen Ostsee fuhren.

Bei viel Sonne und gutem Wind haben am Sonnabend - laut Veranstalter - rund 150.000 Menschen die Windjammerparade verfolgt. Sie schauten von Land und von vielen Schiffen aus zu. Die "Gorch Fock" führte die Parade an. NDR.de übertrug die Windjammerparade im Livestream.

Mehr als 70 Gäste an Bord der "Gorch Fock"

Das Marine-Segelschulschiff hatte mehr als 70 Gäste an Bord. Unter anderem segelte der Inspekteur der Marine Vizeadmiral Jan Christian Kaack mit. Außerdem waren Schleswig-Holsteins Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) an Bord. Die "Gorch Fock" gehöre für ihn seit frühester Kindheit zur Kieler Woche dazu, sagte Vizeadmiral Kaack.

Nach Angaben der Stadt Kiel nahmen mehr als 120 Schiffe an der Parade teil. Auch die deutsche Bark "Alexander von Humboldt II", die "Roald Amundsen", die "Thor Heyerdahl" und die "Gulden Leeuw" waren dabei. Von Heringsloggern über Gaffelketchen bis hin zu Hansekoggen waren verschiedenste Schiffstypen aufgestellt.

Die Parade setzte sich aus sechs aufeinanderfolgenden Formationsblöcken (A-F) zusammen. Diese wurden jeweils von einem Großsegler angeführt. Diesem sogenannten Guide (A1-F1) folgten acht bis neun weitere Traditionsschiffe, dahinter segelten die privaten Boote. Zusätzlich schipperten noch zahlreiche Dampf- und Begleitschiffe mit.

Der Begriff Windjammer hat übrigens nichts mit "jammern" im Sinne von klagen oder heulen zu tun. Der Name für diesen Großseglertyp kam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf und kommt aus dem Englischen. Er setzt sich aus den Wörtern "wind" (= Wind) und "to jam" (= kräftig pressen) zusammen und geht zurück auf "to jam the wind", also hart am Wind segeln.

Die besten Plätze

Die Besucherinnen und Besucher schauten auch diesmal der Windjammerparade oft von Picknickdecken und Campingstühlen aus zu. Beliebte Spots zum Schauen waren wieder die belebte Kiellinie oder der Leuchtturm in Friedrichsort. Auch an den Alternativen fanden sich Zuschauer ein:

Im Sand: Der Start der Parade lässt sich sehr gut vom Strand Hasselfelde beobachten. Hier ist oft weniger los als beispielsweise in Kitzeberg oder oder am beliebten Falckensteiner Strand.

Der Start der Parade lässt sich sehr gut vom Strand Hasselfelde beobachten. Hier ist oft weniger los als beispielsweise in Kitzeberg oder oder am beliebten Falckensteiner Strand. Mit musikalischer Begleitung: Am U-Boot Ehrenmal in Heikendorf hat man nicht nur einen guten Blick auf die Traditionssegler, sondern es gibt auch was auf die Ohren. Der Shantychor "De Brummelbuttjes" begleitet die Parade live mit Seemannsliedern.

Am U-Boot Ehrenmal in Heikendorf hat man nicht nur einen guten Blick auf die Traditionssegler, sondern es gibt auch was auf die Ohren. Der Shantychor "De Brummelbuttjes" begleitet die Parade live mit Seemannsliedern. In Bewegung: Für alle, die gerne aktiv sind, empfiehlt sich am Samstagvormittag ein Spaziergang entlang des Fördewanderwegs. Von Mönkeberg bis Laboe führt der Weg an vielen tollen Aussichtspunkten vorbei.

Für alle, die gerne aktiv sind, empfiehlt sich am Samstagvormittag ein Spaziergang entlang des Fördewanderwegs. Von Mönkeberg bis Laboe führt der Weg an vielen tollen Aussichtspunkten vorbei. Zur See: Nicht günstig, aber ein wahres Erlebnis ist das Mitsegeln auf einem der Traditionssegler. Bei vielen Anbietern ist der Segeltörn zur Windjammerparade allerdings schon weit im Voraus ausgebucht. Eine Alternative sind die Fahrten, die die Fördeschiffe der Schlepp- und Fährgesellschaft (SFK) zur Windjammerparade anbieten.

Nicht günstig, aber ein wahres Erlebnis ist das Mitsegeln auf einem der Traditionssegler. Bei vielen Anbietern ist der Segeltörn zur Windjammerparade allerdings schon weit im Voraus ausgebucht. Eine Alternative sind die Fahrten, die die Fördeschiffe der Schlepp- und Fährgesellschaft (SFK) zur Windjammerparade anbieten. Vom heimischen Sofa: Die Windjammerparade wird am Sonnabend ab circa 11 Uhr auch live auf ndr.de gestreamt.

Alle Tipps findet ihr in unserer interaktiven Karte.

