Tag der Architektur: Mehr als 30 Projekte in SH machen mit Stand: 26.06.2024 17:15 Uhr Einmal im Jahr zeigen Architekten im Land aktuelle, kreative Projekte, die in Schleswig-Holstein entstehen oder schon fertig sind. Am sogenannten Tag der Architektur werden an diesem Wochenende (29./30. Juni) 31 Bauten geöffnet.

Nachhaltige Bauwerke, die mit Leidenschaft entstanden sind: Genau das wollen unterschiedliche Architekten an diesem Wochenende den Besuchern und Besucherinnen zeigen. Die Liste der Neubauten ist vielfältig und unterschiedlich: Dabei sind in diesem Jahr unter anderem die Leitstelle Nord in Harrislee, Schulen in Bargteheide (Kreis Stormarn), Rantrum (Kreis Nordfriesland) und Bad Schwartau (Kreis Ostholstein), ein Kloster, denkmalgeschützte Villen oder auch ganze Quartiere.

Modernes Dörpshus in Norddeich - Erlebnishus in SPO

Das Dörpshus in Norddeich (Kreis Dithmarschen) wurde entworfen von Jebens Schoof Architekten Heide und durch das Land Schleswig-Holstein gefördert. Es ist ein sehr modernes Dorfgemeinschaftshaus, das sich dennoch in die gewachsene Umgebung einfügt und nun den Bewohnern von Norddeich als Treffpunkt für Jung und Alt zur Verfügung steht. Mit dabei ist auch das Erlebnis-Hus in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Am Sonntagvormittag um zehn Uhr gibt es eine Führung. Der Familien-Pfahlbau gilt schon jetzt als architektonisches Highlight des beliebten Ferienortes und lädt vor allem Kinder zum Spielen ein.

Marthas Insel: Ein neues Wohnquartier in Kiel

Besichtigt werden kann außerdem das Kieler Wohnquartier Marthas Insel. Es handelt sich um ein Gebiet mitten im Zentrum in der Nähe des Bahnhofs mit einer Größe von rund 14.000 Quadratmetern. Hunderte Wohnungen sind entstanden - das Quartier soll nach Angaben der Stadt Kiel ein lebendiger Ort des Miteinanders für Singles, Familien, Pendler, Studenten und Senioren sein. Der Wohnraum ist öffentlich gefördert.

Torhaus in Flensburg - Wohnen auf dem Baggersand in Travemünde

In Flensburg können sich Interessierte den heute noch erhaltenen südlichen Speicher und das Torhaus zum Margarethenhof ansehen. Es wird saniert und zu Wohnungen umgebaut. Die historische Fassade bleibt erhalten und die Weitläufigkeit der alten Fabrikräume sollen ebenfalls noch sichtbar sein. Wer einen Blick auf das Neubauprojekt "Wohnen auf dem Baggersand" in Travemünde (Kreis Ostholstein) werfen möchte, hat am Tag der Architektur ebenfalls die Möglichkeit dazu. Ganz nah am Wasser sind hier mehr als 250 Mietwohnungen entstanden.

Ebenfalls geöffnet: Planungsbüros und Modellwerkstatt der FH Kiel

Nicht nur die einzelnen Bauten können angesehen werden, auch vier Planungsbüros öffnen ihre Türen. Darunter sind das Architekturbür Thyroff-Krause in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg), Schmieder.Dau in Kiel, ax5 Architekten ebenfalls in Kiel sowie TGP Landschaftsarchitekten in Lübeck. Auch das Institut für Bauwesen an der Fachhochschule Kiel lädt dazu ein, einen Blick in die Modellwerkstatt zu werfen.

Eine Anmeldung für die Besichtigungen ist grundsätzlich nicht notwendig. Einzige Ausnahme ist die Leitstelle Nord in Harrislee.

