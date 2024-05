Stand: 27.05.2024 06:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bauarbeiten auf A7 und A23 in Südholstein

Von heute an wird die Autobahn die A7 zwischen Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) und Quickborn (Kreis Pinneberg) saniert. An einzelnen Stellen sei der Belag bröselig und muss ausgebessert werden, heißt es vom Autobahnbetreiber. Dafür werden bis kommenden Freitag immer zwischen 20 und 5 Uhr einzelne Spuren gesperrt. Am Mittwoch ist außerdem die Auf- und Abfahrt Quickborn in Richtung Hamburg gesperrt. Auf der A23 wird es zwischen Tornesch (Kreis Pinneberg) und Pinnberg Nord wieder eng. Neben der Sanierung der Fahrbahn laufen auch Arbeiten an der Böschung. Dafür wird die Fahrbahnseite Richtung Hamburg in den nächsten Wochen voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 07:00 Uhr

SG Flensburg Handewitt gewinnt European Leage

Die SG Flensburg Handewitt hat nach 10 Jahren wieder einen europäischen Titel geholt. Im Finale der European Leage setzte sich die SG in Hamburg mit 36:31 gegen die Füchse Berlin durch. Es ist der 16. Titel in der Vereinsgeschichte. Eine deutliche Niederlage hat hingegen der THW Kiel in der Handball-Bundesliga kassiert: Die Kieler verloren in Gummersbach mit 29:40. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 06:00 Uhr

Hunderte Einsätze wegen Unwetter

Ein Unwetter hat am späten Sonntagnachmittag und Abend für hunderte Einsätze der Feuerwehren in Lübeck sowie den Kreisen Ostholstein und Stormarn gesorgt. Rund 700 Mal waren die Rettungskräfte in den besonders betroffenen Kreisen am frühen Sonntagabend im Einsatz. Oft waren vollgelaufene Straßen und Keller der Grund. Bei einem Unfall auf der A7 wurden vier Menschen verletzt. Laut Polizei hatte das Unwetter zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen plötzlich Aquaplaning verursacht. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 06:00 Uhr

Sylter Club-Betreiber veröffentlichen Bild aus Überwachungsvideo

Nach dem Wirbel um Nazi-Parolen, die eine Gruppe junger Menschen bei einer Party des Sylter Clubs "Pony" in Kampen (Kreis Nordfriesland) auf Sylt gegröhlt hatten, erhalten die Betreiber des Clubs "Pony" nun nach eigenen Angaben Morddrohungen. Auf Instagram veröffentlichten sie deshalb eine verpixelte Sequenz aus einem Überwachungsvideo. Es soll verdeutlichen, dass die Gruppe mit der Ausländer-Raus-Parole am Rand des Geschehens stand und sie nichts davon mitbekommen hätten. Vor dem Club hatten sich gestern laut Polizei etwa 80 Menschen zu einer Mahnwache versammelt. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 06:00 Uhr

Wetter: Überwiegend wolkig, im Süden teils regnerisch und im Norden sonnig

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag und Abend sind Schauer und Gewitter möglich, der Norden Schleswig-Holsteins bleibt überwiegend trocken und besonders in Richtung Nordsee ist längerer Sonnenschein möglich. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad auf Sylt im Kreis Nordfriesland und 21 Grad in Kiel. Abgesehen von Gewitterböen weht schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 06:00 Uhr

