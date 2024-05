"Urban Mining": Uni Kiel will Gebäude umweltfreundlich umbauen Stand: 27.05.2024 20:26 Uhr Die Baumaßnahmen an den Fakultätsblöcken der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel haben begonnen. Der Bau wird mit Hilfe eines umweltfreundlichen Verfahrens saniert - "Urban Mining" genannt.

von Moritz Kodlin

Der Gebäudekomplex der Universität Kiel (CAU) aus den 1970er-Jahren wird umfassend saniert. Dadurch soll unter anderem mehr Arbeitsraum für Studierende geschaffen werden. Das Besondere an den Baumaßnahmen ist die Art und Weise, wie sie umgesetzt wird. Das Ziel der Universität ist es, so wenig wie möglich abzureißen und so viel wie möglich wiederzuverwenden. Dieses Verfahren nennt man "Urban Mining" und bedeutet soviel wie Rohstoffabbau in der Stadt. Das reihe sich konsequent in die Nachhaltigkeitsbestrebungen der CAU ein, sagt Uni-Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer.

Alte Kalksandsteine werden wiederverwendet

Das Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) baut nun das erste Mal mit diesem umweltfreundlichen Verfahren. Während einer Analyse hat man feststellen können, dass einige Baustoffe bei der Sanierung wiederverwendet werden können. Zum Beispiel werden alte Kalksandsteine einzeln demontiert und anschließend wiederverwendet. Außerdem werden Türelemente aus Massivholz überarbeitet.

GMSH: Bauwirtschaft verursacht viel CO2

Die Bauwirtschaft sei eine der Hauptverursacherinnen von CO2, sagt Heinz Schwabe, der stellvertretende Geschäftsbereichsleiter Landesbau der GMSH. Der Schlüssel für eine klimafreundliche Bauwirtschaft liege in einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen - und das setze man bei den Baumaßnahmen konsequent um, so Schwabe.

Finanzministerin Heinold: Beispiel für Nachhaltigkeit

Auch Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat sich zu den Baumaßnahmen geäußert, die das Land mit etwa 70 Millionen Euro unterstützt. Sie spricht von einem tollen Beispiel für nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen. "So machen wir Schleswig-Holstein zukunftsfest und energieeffizient", sagte Heinold.

Bauarbeiten an Uni Kiel bis 2035

Die Baumaßnahmen an den Fakultätsblöcken in Kiel sollen laut CAU bis 2035 vollständig abgeschlossen sein. Der erste Bauabschnitt soll im Frühjahr 2028 fertiggestellt werden und voraussichtlich 98 Millionen Euro kosten.

Weitere Informationen Urban Mining: Die Stadt als Rohstofflager Der Bauboom ist ungebrochen, obwohl Rohstoffe längst knapp sind. Durch innovatives Recycling von Bauschutt oder Wiederverwendung von Bauteilen könnte eine neue Form des Bauens entstehen. mehr Klimafreundliche Bauplatten: Kieler Start-up startet durch Frei von Giften und wiederverwendbar: Mit ihren umweltfreundlichen Bauplatten machen drei Kieler Studenten ein konkretes Angebot für die weltweiten Klimaziele. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 27.05.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Umweltschutz Kiel