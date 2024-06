Wetter im Norden bleibt wechselhaft und wolkig Stand: 02.06.2024 10:25 Uhr Das Wetter in Norddeutschland bleibt durchwachsen: In Niedersachsen und Schleswig-Holstein kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Schauer und Gewitter geben. Freundlicher wird es in Mecklenburg-Vorpommern.

Im ganzen Norden war es laut DWD am Sonntagmorgen wolkig. Dazu gab es mancherorts Sprühregen, in Niedersachsen zudem Nebel oder Hochnebel. Tagsüber soll es nach Angaben der Meteorologen im Osten auflockern. Für Mecklenburg-Vorpommern ist ein Mix aus Sonne und Wolken bei bis zu 24 Grad vorhergesagt. In Niedersachsen dagegen seien meist nur kurze sonnige Abschnitte zu erwarten, so der DWD. Im Südosten seien Schauer oder Gewitter möglich, bei maximal 23 Grad. In Schleswig-Holstein und Hamburg lockern die Wolken allmählich auf und es wird trocken. An der Nordsee halten sich die Wolken laut DWD dagegen und es bleibt trüb.

Videos 2 Min Nasses Wetter sorgt für Herausforderungen Der anhaltende Regen macht vor allem den Landwirtinnen und Landwirten zu schaffen. Viele Weiden und Felder stehen unter Wasser. (30.05.2024) 2 Min

Montag: Bedeckt und zeitweise Regen

Die neue Woche startet wechselhaft. Laut DWD bleibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein meist stark bewölkt, zeitweise fällt auch etwas Regen bei bis zu 19 Grad. Auch in Niedersachsen sollen demnach die Wolken dominieren, vor allem im Norden kann es zeitweise etwas regnen, bei bis zu 20 Grad. Die Menschen im Süden Niedersachsens können sich dagegen nach Angaben des Wetterdienstes auf trockenes Wetter bis in den frühen Abend einstellen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern soll es meist trocken bleiben, allerdings bei vielen Wolken und nur gelegentlichen Aufheiterungen. Die Höchstwerte sollen bis zu 20 Grad betragen.

