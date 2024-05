Prozess: Mutmaßlicher Reichsbürger räumt Umsturzpläne ein Stand: 27.05.2024 14:51 Uhr Ein mutmaßlicher Reichsbürger aus der Nähe von Bad Bramstedt hat heute vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg gestanden, unter anderem eine terroristische Vereinigung unterstützt zu haben.

Der 66-Jährige aus dem Kreis Segeberg soll "ein hochverräterisches Unternehmen vorbereitet" haben. Er hat laut Staatsanwaltschaft Anfang 2022 damit begonnen, die sogenannte Kaiserreichsgruppe zu unterstützen. Ihm wird vorgeworfen, an mehreren Treffen teilgenommen und neue Mitglieder angeworben zu haben. Der Mann sagte, er habe sich schon immer für Geschichte interessiert - vor allem für Preußen und das Deutsche Reich. Während der Corona-Pandemie begann er nach eigenen Angaben, mit den Maßnahmen der Bundesregierung zu hadern.

Umsturzgedanken während der Pandemie

In Chatgruppen mit Namen wie "Deutsches Reich intern" tauschten sich die Mitglieder der Gruppe offenbar darüber aus, das Deutsche Reich von 1871 wieder auszurufen. Die Mitglieder sollen demnach Waffen organisiert haben und auch eine konstituierende Sitzung nach der Machtergreifung vorbereitet haben - der Mann aus dem Kreis Segeberg räumte am Montag ein, daran mitgewirkt zu haben. Die Anklagevorwürfe seien zutreffend, hieß es in einer Erklärung, die seine Verteidigerin Ina Franck-Holst vor dem Staatsschutzsenat verlas.

AUDIO: Prozessauftakt gegen mutmaßlichen Reichsbürger aus Bad Bramstedt (1 Min) Prozessauftakt gegen mutmaßlichen Reichsbürger aus Bad Bramstedt (1 Min)

Segeltörn nach Russland zu Putin geplant

Für die Machtergreifung soll sich die Gruppe unter anderem Hilfe von Russland erhofft haben: Der 66-Jährige wollte demnach mit einem Segelschiff in russische Gewässer einfahren, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich um politische und militärische Unterstützung bei der Gründung eines neuen Staates zu bitten.

Nach Geständnis: Abkehr von der Szene

Der Mann erklärte am Montag vor Gericht, sich nun von der Reichsbürgerszene zu distanzieren. "Ich bin immer mehr in diese Kreise reingeraten", so der Angeklagte. Heute möchte er nach eigenen Angaben nichts mehr mit der Szene zu tun haben.

AUDIO: Terrorexperte zu Reichsbürger-Prozess: "Gefahr war sehr konkret" (5 Min) Terrorexperte zu Reichsbürger-Prozess: "Gefahr war sehr konkret" (5 Min)

Hauptbeschuldigte der Gruppierung ebenfalls vor Gericht

Es gibt Hinweise darauf, dass die Gruppe plante, durch Sprengstoffanschläge und Stromausfälle Menschen von Informationen durch Rundfunk und Presse abzuschirmen. Im Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft geht es außerdem um mutmaßliche Pläne für eine Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), von denen der Angeklagte gewusst haben soll.

Festnahme im vergangenen November

Der 66-Jährige war im November vergangenen Jahres verhaftet worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die mutmaßlichen Hauptakteure der Gruppe, die auch unter dem Namen "Vereinte Patrioten" bekannt ist, müssen sich zurzeit vor dem Oberlandesgericht in Koblenz verantworten.

Für das Verfahren in Hamburg, das unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, sind zunächst 16 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird nicht vor dem 19. Juli erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.05.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus Kreis Segeberg