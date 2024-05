Internat Louisenlund in Güby: Nazi-Parolen auf Schülerparty Stand: 27.05.2024 14:00 Uhr Auf einer Party in der Privatschule Louisenlund sollen mehrere Schüler fremdenfeindliche Texte zum Song "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino mitgegrölt haben. Der Staatsschutz ermittelt.

von Moritz Mayer

Es war eine ganz normale Schülerparty am Internat Louisenlund in Güby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am vergangenen Donnerstag - bis der Song von Gigi D'Agostino aufgelegt wurde. Minderjährige Schüler sollen dazu die rassistische Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" mitgebrüllt haben, so das Bildungsministerium. Zuerst hat die Mopo darüber berichtet. Zwei anwesende Pädagoginnen brachen daraufhin die Party ab und schickten die Schüler ins Bett. Nach Angaben der Internatsleitung hätten acht Schüler das Video aus dem Sylter "Pony"-Club nachmachen wollen. Es kursierte an dem Abend bereits in den sozialen Medien. Insgesamt seien 40 Schüler bei der Party anwesend gewesen, so ein Sprecher der Schule.

Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen

Die beteiligten Jugendlichen wurden für eine Woche vom Unterricht suspendiert, so die Internatsleitung. Die Jugendlichen sollen in der Zeit bei einem sozialen Projekt mitarbeiten und über ihr Verhalten nachdenken. Die Schule will den Vorfall jetzt mit alle Lehrkräften, Pädagogen und Schülern aufarbeiten. In der kommenden Woche soll keine Party stattfinden. Außerdem soll das Lied aus der Playlist für diese Partys gestrichen werden. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) verurteilte die ausländerfeindlichen Gesänge und betonte, "dass es kein Scherz ist, solche Parolen zu singen." Jugendlicher Überschwang oder Alkohol seien keine Ausreden, so Prien. Mittlerweile ermittelt auch der Staatsschutz. Beamte der Polizei wurden an die Schule geschickt. Anzeigen liegen bislang nicht vor, so die Polizei.

Weitere Informationen Nach Nazi-Parolen: Polizei ermittelt in weiteren Fällen auf Sylt Nicht nur im "Pony"-Club: Die Polizei ermittelt auch wegen zwei weiterer mutmaßlich rassistisch motivierter Vorfälle auf Sylt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.05.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Kreis Rendsburg-Eckernförde