Steuereinnahmen: Land erwartet noch weniger

Stand: 27.05.2024 13:31 Uhr

Es ist das dritte Mal in Folge, dass das Land seine Erwartungen an die Steuereinnahmen senkt. Es geht um mehr als eine Milliarde in den kommenden fünf Jahren. Eine Haushaltssperre verhängt die Finanzministerin dennoch nicht.