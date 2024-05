Stand: 22.05.2024 07:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bauarbeiten im Autobahnkreuz Lübeck

Weil am Autobahnkreuz Lübeck Risse im Asphalt ausgebessert werden müssen, können Autofahrer heute für mehrere Stunden laut Autobahn GmbH von der A20 aus nicht auf die A1 in Richtung Norden fahren. Die Arbeiten beginnen um 9 Uhr und sollen bis 15 Uhr dauern. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 08:00 Uhr

Häfen in SH gut ausgelastet

Viel zu tun in Schleswig-Holsteins Häfen: Mehrere Standorte melden auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein stabile oder wachsende Zahlen beim Umschlag. Sie blicken laut Branchenverband positiv in die Zukunft. In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) gab es laut Hafen noch nie so viel zu tun wie jetzt. Gründe für den Boom sind vor allem die steigende Nachfrage nach grünen Energieträgern, nach Flüssigerdgas und Teilen für Windkraftanlagen, die in den Häfen ankommen. Der Kieler Hafen hat zuletzt Rekordergebnisse im Fracht- und Passagiergeschäft eingefahren. Und auch die Standorte Lübeck, Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Puttgarden (Kreis Ostholstein) sind nach eigener Auskunft gut ausgelastet. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 06:00 Uhr

Timmendorfer Strand: Ponton mit Kran losgerissen

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hat sich an der Seebrücke ein Ponton mit einem Kran losgerissen. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Gestern Abend soll sich etwas gelöst haben, hieß es. Daraufhin kam der Kran ins Wanken. Auf Videos ist zu sehen, wie der Ponton gegen den unfertigen Brücken-Neubau schlägt. Die Arbeitsplattform hat sich offenbar unter dem Brücken-Neubau verkeilt. Die Ursache ist noch unbekannt. Nun soll abgewartet werden, bis sich der Wind legt. Dann können laut Polizei weitere Maßnahmen eingeleitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 06:00 Uhr

Reetdachhaus in Kaltenkirchen abgebrannt

Ein Feuer hat in der Nacht ein Reetdachhaus in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) zerstört. Nach Angaben der Feuerwehr stehen nur noch die Grundmauern des alten Kirchenbüros. Das Haus war demnach unbewohnt - verletzt wurde niemand. Am Morgen suchten die Helfer noch nach Glutnestern. Insgesamt waren etwa 100 Feuerwehrleute seit 1.30 Uhr im Einsatz. Die Brandursache ist noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 06:00 Uhr

Regierungserklärung zu Kita-Gebühren erwartet

Im Schleswig-Holsteinischen Landtag wird Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) heute eine Regierungserklärung abgeben. Es geht um die Frage, ob Eltern künftig mehr für Kitas bezahlen müssen. Mit der Einführung des neuen Kita-Gesetzes in der vergangenen Legislaturperiode waren die Elternbeiträge gedeckelt worden. Nun zeigen Berichte eine Finanzierungslücke von 80 bis 130 Millionen Euro im Jahr im Kita-System. CDU-Fraktionschef Tobias Koch spricht von einem Lösungsvorschlag ohne Gebührenerhöhung, sieht aber grundlegende Fehlkalkulationen bei der Reform. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2024 20:00 Uhr

Joachim Gauck erhält den Demokratiepreis des Landes SH

Altbundespräsident Joachim Gauck ist am Abend mit dem Demokratiepreis des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) überreichte die Auszeichnung an den 84-Jährigen im Kieler Landeshaus. Mit Gauck sei die Wahl auf einen überzeugten Europäer und anerkannten Streiter für die parlamentarisch-demokratischen Strukturen gefallen, sagte sie. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 06:00 Uhr

IG BAU ruft zu Warnstreiks auf

Auf den Baustellen in Kiel und Flensburg geht es heute und morgen vermutlich deutlich ruhiger zu als gewohnt. Die IG BAU hat die Baubranche bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Eine Demonstration beginnt in Kiel um 8.30 Uhr und in Flensburg um 13.30 Uhr. Die Gewerkschaft erwartet jeweils rund 120 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die IG Bau fordert 500 Euro mehr Gehalt für Beschäftigte in der Baubranche. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 06:00 Uhr

Mann durch Hundebiss in Norderstedt schwer verletzt

In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist ein Mann durch einen Hundebiss schwer verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Hundehalter aufgenommen. Dieser hatte seinem Tier - einer Amerikanischen Bulldogge - nach bisherigen Erkenntnissen keinen Maulkorb angelegt. Als ein Rentner am Dienstag nah an dem Hund vorbeiging, verbiss sich das Tier laut Polizei im Oberschenkel des Mannes. Dem Ordnungsamt sei ein Hund bekannt, auf den die Beschreibung zutreffe, sagte ein Sprecher. Dieser Hund dürfe nur unter Auflagen gehalten werden. Ob es sich tatsächlich um dieses Tier handelt, müsse aber zuerst von der Polizei bestätigt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken - Gewitter möglich

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt. Von der Unterelbe her breiten sich Richtung Norden Regenwolken aus. Später sind auch Gewitter möglich. In Ostholstein und im Bereich Angeln ist es auch häufiger trocken mit etwas Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen 18 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 22 Grad in Bad Segeberg (Kreis Segeberg). | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2024 06:00 Uhr

