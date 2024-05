Stand: 23.05.2024 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unwetter über Schleswig-Holstein: Mehr als 80 Einsätze

Starker Regen und Gewitter haben gestern Abend die Feuerwehren besonders im Süden Schleswig-Holsteins beschäftigt. Die meisten Einsätze gab es in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Stormarn und Pinneberg. Insgesamt zählten die Rettungsleitstellen mehr als 80 Einsätze. Meist ging es um umgeknickte Bäume, vollgelaufene Keller und Unterführungen. Autofahren war auf einigen Straßen in Lübeck zeitweise nur im Schritttempo möglich. Der Grund: Aquaplaning. In Hamberge im Kreis Stormarn löste ein Blitzeinschlag ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus. Die Bewohner waren laut Polizei allerdings nicht da. 100 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 06:00 Uhr

Timmendorfer Strand: Ponton wird heute geborgen

Die schwimmende Arbeitsplattform vor der Seebrücken-Baustelle in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) soll heute geborgen werden. Der tonnenschwere Ponton hatte sich vor zwei Tagen bei starkem Seegang aus der Verankerung gerissen und steckt seitdem unter dem noch nicht fertigen Brücken-Neubau fest. Die Brücke ist nach einer ersten Sichtung durch Experten weiter standfest. Das Freischleppen des Pontons werde ein Kraftakt, hieß es. Bei den Arbeiten müsse versucht werden, den Brücken-Neubau nicht schwerer zu beschädigen. Die Bergung wird laut Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke vermutlich zwei bis drei Tage dauern. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 06:00 Uhr

Mölln: Einsturzgefahr eines Geschäftsgebäudes

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) droht ein Haus einzustürzen. Das Technische Hilfswerk ist nach Angaben der Polizei seit ein Uhr in der Nacht im Einsatz. Arbeiter hatten am späten Abend Risse an dem leer stehenden Geschäftsgebäude in der Hauptstraße festgestellt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ob der Starkregen mit der Rissbildung zu tun hat, konnte die Polizei nicht sagen. Vor dem Gebäude befindet sich eine Baugrube. Das THW versucht jetzt, das Haus durch Stützen abzusichern. Die Hauptstraße in Mölln ist deshalb voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 06:00 Uhr

Landtag beschäftigt sich mit Demokratie und Rechtsstaat

Deutschland feiert 75 Jahre Grundgesetz. Dies nimmt der Landtag in Kiel heute zum Anlass, sich mit dem Schutz der Demokratie und des Rechtsstaates zu beschäftigen. Alle Landtagsfraktionen wollen in einem gemeinsamen Antrag beschließen, dass geprüft wird, ob die Geschäftsordnung des Landtages sowie die Gerichtsverfassung des Landesverfassungsgerichts besser gegen extremistische Einflussnahmen geschützt werden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 06:00 Uhr

Kita-Gebühren bleiben stabil - Landeselternverbände wollten Senkung

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) hat am Mittwoch im Landtag ihr 10-Punkte-Kita-Paket vorgestellt. Die Beiträge der Eltern sollen stabil bleiben. Das freut die Landeselternverbände - sie bemängeln aber, dass die Beiträge nicht wie versprochen sinken. Christian Dirschauer vom SSW wies ebenfalls darauf hin, dass die schwarz-grüne Koalition eigentlich eine Senkung der Elternbeiträge versprochen hatte. SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli beklagte, dass die Landesregierung die Eltern in der Beitragsfrage viel zu lange im Unklaren gelassen habe. Um die etwa 120 Millionen Euro große Finanzierungslücke zu schließen, geben Land und Kommunen im kommenden Jahr zusätzlich 20 Millionen Euro ins System. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 06:00 Uhr

CDU-Landesausschuss: Kleinere Unternehmen sollen entlastet werden

Die Wirtschaft in Schleswig-Holstein muss wieder wettbewerbsfähiger werden. Das war eine der Botschaften der CDU gestern Abend beim Landesausschuss in Kiel. Dafür wollen die Konservativen das Unternehmertum stärken und staatliche Eingriffe zurückfahren. Laut Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) braucht die Wirtschaft weniger Vorschriften und schlankere Prozesse. Kleine und mittelständische Unternehmen sollen spürbar entlastet werden, heißt es im nun beschlossenen Leitantrag. Die CDU will neue Ansiedlungen erleichtern und Firmen von Dokumentationspflichten und Bürokratie befreien. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2024 06:00 Uhr

Wetter: Regen, Wolken - später auch Aufheiterungen

Der Regen zieht im Laufen des Tages weitgehend ab. Es bleibt aber bewölkt, später gibt es Aufheiterungen. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Westerland (Kreis Nordfriesland) bis 21 Grad in Geesthacht (Herzogtum Lauenburg).

