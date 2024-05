Stau und stockender Verkehr: Kurzurlauber brauchen viel Geduld Stand: 14.05.2024 09:34 Uhr Das lange Wochenende hat viele Kurzurlauber an Küste, Seen und in andere Naherholungsgebiete gelockt. Auf der Rückreise mussten Urlauber teils viel Geduld aufbringen.

Am Sonntag bildeten sich bereits am Vormittag auf den Autobahnen kilometerlange Staus. Es kam teilweise zu erheblichen Verzögerungen. So etwa auf der A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Bad Fallingbostel und Soltau-Süd: Dort dauerte es aufgrund von sechs Kilometern Stau etwa eine halbe Stunde länger. Auf der A1 Bremen Richtung Osnabrück brauchten Autofahrer aufgrund von stockendem Verkehr zwischen Cloppenburg und Bramsche ebenfalls eine halbe Stunde länger. Auf einer Länge von 10 Kilometern staute sich der Verkehr auf der A1 von Lübeck in Richtung Bremen zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und Stillhorn. Darüber hinaus gab es in und um Hamburg aufgrund des Hafengeburtstages und von Fußball-Fanmärschen Verzögerungen.

Kilometerlange Staus auf der A7

Kilometerlange Staus gab es am Sonntag auf der A7 Richtung Hannover. Zwischen Schneverdingen und Dorfmark staute sich der Verkehr laut Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen auf mehreren Kilometern, gleiches galt für den Abschnitt zwischen Ramelsloh und Garlstorf. Auch auf den Autobahnen in und um Hamburg bildeten sich lange Schlangen. Darüber hinaus gab es Staus auf der A27 von Bremerhaven in Richtung Bremen sowie auf der A29 von Wilhelmshaven in Richtung Oldenburg.

