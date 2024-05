Delfin "Delle" offenbar zurück in Travemünde Stand: 08.05.2024 16:46 Uhr In Lübeck-Travemünde schwimmt und springt sich gerade wieder ein ganz besonderer Gast in die Herzen der Besucher: ein Delfin. Experten raten aber Abstand zu halten.

Ob es sich dabei tatsächlich um "Delle" handelt, der erst vor einem halben Jahr in Travemünde auftauchte, ist nicht ganz sicher. Experten vor Ort konnten das Tier bisher nicht selbst sehen, um die Vermutung zu bestätigen. Doch laut Meeresbiologe Thorsten Walter aus der Ostseestation in Travemünde ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es wieder "Delle" ist. Denn die Tiere kämen gerne wieder dahin, wo sie schon mal waren.

Kontakt im Wasser vermeiden

Wahrscheinlich sei das Tier auf der Suche nach Heringen in die Trave geschwommen, meint Dagmar Struß von der NABU Landesstelle Ostseeschutz. Oder es ist auf der Suche nach Kontakt. Zu nah, sollte man dem Delfin trotzdem nicht kommen, so Struß. "Selbst wenn sie den Kontakt suchen, heißt es nicht, dass er dann auch in letzter Konsequenz so gewünscht ist." Im Wasser sollte man den Kontakt deshalb vermeiden. Auch wegen der Geräuschkulisse, die "Delle" stressen könne, erklärt Struß. Vor eineinhalb Jahren sei ein Delfin an der Nordsee an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. Dies sei unter anderem den Motorbooten zugeschrieben worden, "die en masse um ihn herum waren."

