Bürgermeisterwahl in St. Peter-Ording: Kandidaten stellen sich vor

Heute Abend wollen sich die fünf Kandidatinnen und Kandidaten für das Bürgermeisteramt von Sankt-Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) vorstellen. Zur Wahl stehen am 9. Juni der von der CDU aufgestellte Eckhard Rave, Peter Arndt von der SPD sowie die unabhängigen Bewerberinnen und Bewerber Meike Munz, Doreen Lützen und Boris Pfau. Ab 18 Uhr können Interessierte in die Utholmhalle kommen, für 250 Menschen ist dort Platz. Laut Stadtverwaltung werden Karten für Fragen ausliegen. Welche davon gestellt werden, entscheidet das Los. Zudem sind Abschlussstatements der Kandidaten und Kandidatinnen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Heider Marktplatz wird zum Strand

Auf dem Marktplatz in Heide (Kreis Dithmarschen) haben die Vorbereitungen für den "Heider Marktstrand" begonnen. 330 Tonnen Sand werden dazu an der Süd-Ost-Seite des Marktplatzes angeliefert. Ein Beach-Volleyballfeld, mehrere Pflanzen, eine Beach-Bar und zahlreiche Liegestühle sollen ab dem 21. Mai für Strand-Feeling mitten in der Innenstadt sorgen. Für das große Beachvolleyball-Turnier von Mai bis September können sich noch Teams beim Stadtmarketing Heide anmelden. Außerdem gibt die Stadt Volleybälle zum Spielen aus und auch eigene Geräte wie Federballschläger können mitgebracht und auf der Fläche genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

"Omas gegen Rechts" jetzt auch in Itzehoe

Ab jetzt gibt es auch in Itzehoe (Kreis Steinburg) eine Gruppe von "Omas gegen Rechts". Die ursprünglich in Österreich gegründete Bürgerinitiative gegen Rechtsextremismus und für Toleranz ist damit nun an 347 Orten in Deutschland vertreten. An der Westküste sind sechs Ortsgruppen aktiv, zum Beispiel in Husum, Nordhastedt und Oldenborstel. Die "Omas gegen Rechts" in Itzehoe hoffen jetzt auf weitere Mitglieder - das können übrigens auch Opas und Enkel sein. Am 16. Mai trifft sich die neue Gruppe ab 15 Uhr im Familienzentrum St. Ansgar in Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

