Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Sperrungen auf der A1

Auf der A1 wird der Abschnitt zwischen Sereetz und Pansdorf (Kreis Ostholstein) von heute Abend 20 Uhr bis 6 Uhr am Mittwoch Richtung Norden voll gesperrt. Laut Autobahn GmbH müssen dort die Banketten wieder hergerichtet werden, weil in der Vergangenheit Fahrzeuge von der Straße abgekommen waren und sie beschädigt haben. Auch die Baustellenmarkierung soll wieder vervollständigt werden. Eine Umleitung wird eingerichtet. Auch der Abschnitt zwischen Oldenburg-Nord und Heiligenhafen-Mitte Richtung Norden soll von Mittwochmorgen 7 Uhr bis Donnerstagabend 20 Uhr gesperrt werden. Dort wird die Fahrbahndecke erneuert. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in Geesthacht

Nachdem in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) zwei Menschen schwer verletzt wurden, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Kurz vor Mitternacht am vergangenen Freitag trafen sich laut Polizei zufällig mehrere Männer in der Norderstraße und gerieten in Streit. Bei der Auseinandersetzung wurde nach Angaben der Lübecker Staatsanwaltschaft auch ein messerähnlicher Gegenstand benutzt. Zwei der Beteiligten - 36 und 27 Jahre alt - wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter konnten fliehen. Einer wurde als mittelgroß beschrieben, mit dunklen Augen, dunkler Bekleidung und einer dunklen Mütze. Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Ratzeburg melden. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Wingfoiling-Meisterschaften auf Fehmarn

Die Ostseeinsel Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist um ein Surf-Event reicher: Nach den Windsurfern kommen auch die Foilsurfer. Von Freitag bis Montag finden dort die 4. Deutschen Meisterschaften im Freestyle Wingfoiling statt. Das haben die Veranstalter mitgeteilt. Erwartet werden den Angaben zufolge mehr als 50 Sportlerinnen und Sportler der deutschen und der internationalen Wingfoil-Szene. Beim Wingfoilen gleiten sie mit Hilfe eines Segels und eines Unterwasserflügels über die Wasseroberfläche. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Neustadt: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bei einem Unfall auf der B501 bei Neustadt (Kreis Ostholstein) ist am Montagabend ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah ein Autofahrer den Biker beim Abbiegen. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die B501 war an der Anschlussstelle zur A1 für knapp zwei Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 07:00 Uhr

