Sylt: Wie geht es weiter mit Häckel?

Auf Sylt kommen heute Kommunalpolitiker im Rathaus in Westerland zusammen, um über die Zukunft des seit Wochen kranken Bürgermeisters Nikolas Häckel (parteilos) zu sprechen. Lokalpolitiker auf der Nordseeinsel hatten auf das Treffen gedrungen und den Bürgermeister dazu aufgefordert, sich zur öffentlich geäußerten Kritik zu positionieren - Häckel droht ein Abwahlverfahren. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Antisemitismus in SH: Neuer Höchststand an Vorfällen

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat die Zahl antisemitischer Straftaten deutlich zugenommen. In Schleswig-Holstein gab es vergangenes Jahr 120 Vorfälle. Im Jahr davor waren es 79, die die Informations- und Dokumentationsstelle für Antisemitismus in Schleswig-Holstein (LIDA) erfasst hatte. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:00 Uhr

Hauptbahnhof Kiel: Oberleitung repariert

Am Dienstagabend hat es rund um Kiel Zugausfälle gegeben. Weil laut der Deutschen Bahn eine Oberleitung beschädigt war, ging am Hauptbahnhof nach 21 Uhr gar nichts mehr. Die Oberleitung wurde in der Nacht repariert, seit Dienstagfrüh fahren die Züge wieder. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 07:00 Uhr

Neustadt: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Bei einem Unfall auf der B501 bei Neustadt (Kreis Ostholstein) ist am Montagabend ein junger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah ein Autofahrer den Biker beim Abbiegen. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die B501 war an der Anschlussstelle zur A1 für knapp zwei Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 07:00 Uhr

IG Bau ruft zu Streik auf

Auf Schleswig-Holsteins Großbaustellen dürfte es heute ruhiger als gewöhnlich zugehen. Der Grund: Die IG Bau ruft zu bundesweiten Streiks im Bauhauptgewerbe auf. Hintergrund ist die Anfang Mai geplatzte Tarifschlichtung mit 930.000 Beschäftigten. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 06:00 Uhr

Weltkriegsbombe in Barmstedt entdeckt

In einem Neubaugebiet in Barmstedt (Kreis Pinneberg) haben zwei Bauarbeiter eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Sprengsatz wurde vorerst mit Kies bedeckt und gesichert. Laut Polizei soll die Bombe in den kommenden Tagen, möglicherweise auch schon heute entschärft weden. Die Polizei schätzt, der Evakuierungsradius dürfte bei 500 bis 1.000 Metern um die Straße "Bei den alten Eichen" liegen. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Weiter sonnig und trocken

Heute bleibt es sonnig, es gibt nur wenige Wolken. Die Temperaturen steigen auf maximal 22 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und 26 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg), an der Ostsee wird es 17 bis 20 Grad warm. An der See und im Norden gibt es am Nachmittag starke bis stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 06:00 Uhr

