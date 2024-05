Messerattacke in Brokstedt: Urteil für Mittwoch erwartet Stand: 14.05.2024 10:49 Uhr Vor dem Landgericht Itzehoe soll am Mittwoch das Urteil gegen den Mann fallen, der im Januar 2023 in einem Regionalzug zwei Menschen getötet und mehrere zum Teil schwer verletzt haben soll. Zuvor war über seine Schuldfähigkeit diskutiert worden.

von Friederike Schneider

Rund zehn Monate lang wurden vor dem Landgericht Itzehoe fast 100 Zeuginnen und Zeugen befragt, Sachverständige gehört und ein Gutachten vorgestellt. Dem Angeklagten werden zweifacher Mord und vierfacher versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher oder schwerer Körperverletzung vorgeworfen - er soll im Januar 2023 in einem Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) zwei Menschen mit einem Messer getötet und vier weitere zum Teil schwer verletzt haben. Am Mittwoch soll in dem Prozess um die tödliche Messerattacke ein Urteil fallen.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe und hat außerdem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Aus ihrer Sicht handelte der Angeklagte aus Frust - wegen seines ungeklärten ausländerrechtlichen Aufenthaltststatus. Außerdem war er obdachlos, nachdem er wenige Tage zuvor in Hamburg aus der U-Haft entlassen worden war. Auch in dem Fall ging es um einen Messerangriff. Bei der Tat im Zug bei Brokstedt handelte der Angeklagte aus Sicht der Staatsanwaltschaft heimtückisch und nutzte die Arglosigkeit seiner Mitreisenden aus. Die Vertreter der Nebenklägerinnen und -kläger schlossen sich den Ausführungen im Wesentlichen an.

Verteidigung plädiert für Unterbringung in Psychiatrie

Der Verteidiger des Angeklagten argumentierte dagegen, sein Mandant habe sich bedroht gefühlt. Er sei aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig und solle deshalb in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Für den Fall, dass das Gericht die Schuldfähigkeit anders bewerte, beantragte der Verteidiger eine Gesamtstrafe von zehn Jahren wegen zweifachen Totschlags sowie vierfacher gefährlicher oder schwerer Körperverletzung.

Die Frage nach der Schuldfähigkeit

Die Frage, ob der Angeklagte nun voll schuldunfähig oder vermindert schuldfähig ist, schwebte über dem gesamten Prozess. Immer wieder ging es in den Zeugenaussagen deshalb um Hinweise auf den psychischen Zustand des Angklagten. So berichteten Zeuginnen und Zuegen, dass der Mann sowohl bei frühen Haftaufenthalten als auch in der Haft nach der Tat Stimmen und Klopfen gehört und in seinen Zellen randaliert habe. Teilweise soll er auch geglaubt haben, dass er abgehört oder bedroht werde. Bei der Tat in Brokstedt selbst wirkte er laut Zeuginnen und Zeugen fokussiert und emotionslos. Vorher am selben Tag hatte der Angeklagte verschiedene Behörden in Kiel aufgesucht. Die Mitarbeitenden mit denen er dort gesprochen hatte, erlebten ihn als ruhig und unauffällig.

Gutachter sieht keine schwere seelische Störung

Der psychiatrische Sachverständige Arno Deister kam in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass der Angeklagte an einer schweren postraumatischen Belastungsstörung leidet. Er sei zum Tatzeitpunkt aber einsichts- und steuerungsfähig gewesen. Es gebe daher keine Anhaltspunkte für eine Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit. Der Gutachter sah auch keine Hinweise für eine krankhafte seelische Störung zum Tatzeitpunkt. Folgt das Gericht diesem Gutachten, ist eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagte sehr wahrscheinlich.

Zeugen schildern Tat und Folgen

Deutlich wurde in dem Prozess, wie sehr die Tat die Opfer, Angehörigen und Betroffenen auch langfristig erschüttert. Allen voran die Familien der beiden Getöteten, die ihre Kinder im Alter von 17 und 19 Jahre verloren haben. Die Verletzten haben teilweise mit schweren körperlichen, aber auch psychsichen Folgen zu kämpfen. Die Zeuginnen und Zeugen, die selbst in dem Zug waren, berichteten davon, dass sie teilweise regelrecht Panik haben, wieder Bahn zu fahren - ein Zeuge hat deshalb sogar seine Ausbildung abgebrochen.

Behörden-Chaos zeigt sich auch im Prozess

Im Prozess wurde außerdem noch einmal klar, an wie vielen Stellen der Angeklagte vor der Tat durch die Raster gefallen war. An zahlreichen Beratungsstellen für Wohnungslose war er jeweils nur wenige Male, sodass Mitarbeitende sich nur mithilfe von Aktenvermerken an ihn erinnern konnten. Da teilweise unklar war, welche Ausländerbehörde für ihn zuständig war, war sein Aufenthaltsstatus ebenfalls unklar, was aber wiederum für bestimmte Hilfsangebote wichtig gewesen wäre. Selbst der Richter musste mehrmals nachfragen, wie denn nun das richtige Vorgehen in so einem Fall sei und wann man zu welcher Behörde oder Stelle gehen muss. Auch verschiedene Angebote in der Hamburger U-Haft, wie eine Drogentherapie, konnten wegen der unklaren ausländerrechtlichen Fragen nicht beginnen oder endeten nach der Haft abrupt.

Ohnehin hatte es um den jetzigen Angeklagten mehrere schwerwiegende Kommunikationsfehler zwischen verschiedenen Behörden gegeben, die beispielsweise im Innen- und Rechtsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtags aufgearbeitet wurden.

