Weltkriegsbombe in Barmstedt entdeckt

In einem Neubaugebiet in Barmstedt (Kreis Pinneberg) haben zwei Bauarbeiter am Montagnachmittag eine britische Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Nach Angaben von Polizei und Kampfmittelräumdienst soll sie in den kommenden Tagen entschärft werden - wann genau ist noch unklar. Am Montag hatte es noch gehießen, dass die Entschärfung heute stattfinden soll. Der konkrete Evakuierungsradius rund um die Straße "Bei den alten Eichen" soll laut Polizei noch festgelegt werden. Der Sprengsatz wurde vorerst mit Kies bedeckt und gesichert. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Ärger um neue Feuerwache in Pinneberg

In Pinneberg gibt es Kritik an den Plänen für eine neue Hauptfeuerwache. Weil das alte Gebäude marode ist, hat sich die Ratsversammlung auf einen neuen Standort an der Datumer Chaussee festgelegt. "Wir befürchten, dass hier ganz gefährliche Verkehrssituationen entstehen, wenn jetzt hier Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge langfahren, Schulschluss ist, Elterntaxis unterwegs sind, der Schulbus hier hält", sagt Carsten Mikhart. Die Anwohnenden haben jetzt einen Verein gegründet und wollen die Standortentscheidung juristisch prüfen lassen. Auch die Feuerwehr selbst hätte einen anderen Standort bevorzugt, ist aber in erster Linie froh, dass der dringend benötigte Neubau überhaupt kommt. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Immer mehr Frauen machen Jagdschein

Immer mehr Frauen auch in Südholstein machen den Jagdschein. Laut Jagdverband waren 2021 gut 28 Prozent der Anwärterinnen und Anwärter Frauen. Im aktuellen Vorbereitungskurs in der Kreisjägerschaft Pinneberg ist zum Beispiel die 15-jährige Viktoria Konrad dabei: "Ich hab das Gefühl es werden immer mehr Leute, die auch Interesse an Natur und vielleicht auch Jagd zeigen und das finde ich sehr angenehm", sagt sie. Wenn Viktoria Konrad die Jagdscheinprüfung bestanden hat, ist sie Jungjägerin. Alleine auf die Jagd gehen darf sie dann noch nicht. Bis zu ihrem 18. Geburtstag muss sie von erfahrenen Jägerinnen oder Jägern begleitet werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.05.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

